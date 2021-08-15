ظهرت الآن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس والدرجات عبر بوابة الأزهر

أعلن وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر موقع بوابة الأزهر للنتائج، والتي يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عنها، بعد اعتمادها، موضحاً أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس والاسم، من خلال رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، الإلكتروني الذي تم تخصيصه.

إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر موقع بوابة الأزهر للنتائج

وعن طريقة الإستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس والاسم، أعلن وكيل الأزهر، أنه يمكن فتح بوابة الأزهر الإلكترونية، واختيار نتيجة الثانوية الأزهرية، وكتابة الرقم القومى، ورقم الجلوس، وإدخال الرقم السرى، للحصول على النتيجة.

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال رابط بوابة الأزهر.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالرقم القومي، لـ 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة، و38 ألفا و719 طالبا وطالبة في القسم العلمي، الذين امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، من موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر موقع بوابة الأزهر للنتائج

جدير بالذكر أنه تم إعلان أسماء الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية، وتم تهنأتهم، وكشف قطاع المعاهد الأزهرية، خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، تشمل الدخول لموقع بوابة الأزهر الشريف، واختيار قسم قطاع المعاهد الأزهرية، ثم رابط نتيجة الثانوية الأزهرية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة، وفقا لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد مع فيروس كورونا في جميع أماكن التصحيح، حفاظًا على المعلمين من انتقال العدوى، وإلزامهم بإرتداء الكمامة الطبية، قبل إعلان النتيجة عبر بوابة الأزهر بعد اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف، وطرحها على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية.