توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 بكليات دمنهور وإيتاي البارود

عقب ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بعد اعتماد شيخ الأزهر لها، أظهرت مؤشرات البحث اهتمام الطلاب والطالبات بموعد بدء تنسيق الكليات، وجرى البحث حول إمكانية الالتحاق بالكلية التي يرغبون في الدراسة بها، وذلك بما يتناسب مع مجموع الدرجات التي حصلوا عليها.

الكليات المتاحة للتعليم الأزهري داخل البحيرة

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية في محافظة البحيرة، أن يلتحقوا بكليتين داخل نطاق الإقليم، وهما كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر دمنهور، وكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بإيتاي البارود، وذلك حسب مجموع كل طالب وطالبة بالثانوية الأزهرية، علمًا بأن المؤشرات ترجح انخفاض التنسيق الأزهري عن السنة الماضية.

الكليات العملية المتاحة لطلاب الأزهر بالبحيرة

وعلى الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالكليات العملية، توجيه رغباتهم لمحافظة القاهرة ودمياط، وهما الأقرب عن محافظات صعيد مصر، ويتوافر فيهما كليتا الطب والهندسة، أو أي من الكليات التي تبعد عن ذلك في محافظات أخرى مجاورة.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 جامعة الأزهر دمنهور

أظهرت المؤشرات الأولية أن تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 من المتوقع أن ينخفض عن تنسيق العام الماضي، وتقدم «الوطن» تنسيق عام 2020 للطلاب ليكون نموذجًا لتوقعات الطلاب، علمًا بأن توقعات هذا العام تشير إلى انخفاض التنسيق قليلًا عن العام الدراسي المنقضي.

توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 جامعة الأزهر البحيرة

- كلية الشريعة والقانون بدمنهور شعبة الشريعة الإسلامية علمي انتظام الحد الأدنى 537 درجة.

- كلية الشريعة والقانون بدمنهور شعبة الشريعة الإسلامية علمي انتساب الحد الأدنى 341 درجة.

- كلية الشريعة والقانون بدمنهور شعبة الشريعة الإسلامية أدبي انتظام الحد الأدنى 436 درجة.

- كلية الشريعة والقانون بدمنهور شعبة الشريعة الإسلامية أدبي انتساب الحد الأدنى 361 درجة.

- كلية الشريعة والقانون بدمنهور شعبة الشريعة والقانون علمي انتظام الحد الأدنى 551 درجة.

- كلية الشريعة والقانون بدمنهور شعبة الشريعة والقانون علمي انتساب الحد الأدنى 408 درجة.