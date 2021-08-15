إعلان نسب نجاح نتيجة الثانوية الأزهرية 2021: النسبة العامة 51.21٪

أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، أنه وفقا لتعليمات الرئيس السيسي بتحديث العملية التعليمية ومواكبة التغيرات الحديثة للوصول للمعلومات والأفكار للتخلص من الأنماط القديمة، والسماح بدخول آفاق جديدة للتعلم واستدامة التعلم، وأصبخ لزاما على الأزهر الشريف على مواكبة العصر الرقمي وحماية منظومة التعليم الأزهري، وتم تطوير إدارة الامتحانات لمنع تسريب الامتحانات.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

و أعلن في مؤتمر نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، أن نسبة النجاح بلغت في الأدبي 46.5٪ ، و العلمي 61.5، ونسبة النجاح العامة 51.21٪، الشعبة الإسلامية 100%.

فيما يتعلق بالتصحيح والكنترول، أكد أنه كانت متابعة يومية والتأكيد على إعطاء الطلاب حقهم وعدم التقصير فيها، قائلا خلال إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021: "كلنا يعمل في االبوابة الألكترونية للأزهر، كل الشكر للمعلمين الذين قاموا بالإشراف والمراقبة في لجان امتحانات الثانوية الأزهرية 2021."

مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 يشيد بعدد من المحافظات

وأضاف: كانت لدينا عدد من المحافظات لم ترصد فيها خروج للآداب العامة الاسماعيلة السويس، الوادي الجديد".