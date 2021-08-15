السيسي يناقش مستجدات السد الإثيوبي مع مدير «الاستخبارات الأمريكية»

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، بحضور عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والسفير جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس رحب بالمسؤول الأمريكي، وطلب منه نقل تحياته إلى الرئيس جو بايدن، مؤكدا الأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف.

مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية يؤكد اعتزاز بلاده بالتعاون مع مصر

من جانبه، نقل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى الرئيس، تحيات الرئيس الأمريكي، معربا عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون بناء وعلاقات وثيقة، كما أكد حرص الولايات المتحدة على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة، خاصة في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية.

وثمّن ويليام بيرنز، قيادة الرئيس السيسي لجهود تدعيم الأمن والاستقرار إقليميا، ما رسّخ دور مصر كمحور اتزان للأمن الإقليمي بأسره.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ اللقاء شهد مناقشات بشأن سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الصلة.

كما تطرق اللقاء إلى تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً على مستوى التوترات بمنطقة شرق المتوسط، وتطورات الأوضاع في أفغانستان، فضلا عن مستجدات القضية الفلسطينية وملف السد الإثيوبي، وكذا الأزمة في ليبيا.