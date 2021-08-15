خبير يستعرض إنجازات السيسي في العمران: غيرت حياة المواطنين

كشف الدكتور إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمراني، جهود الدولة في البناء العمراني وإقامة مشروعات عملاقة لتوفير وحدات سكنية لكل مواطن، إذ ذكر أن الدولة تتحمل تكاليف كبيرة لتوفير سكن بديل من أجل تغيير حياة المواطنين، كما أن المدن الجديدة تتمتع بموصفات عالية جدًا، والدولة تحاول تنظيم مخالفات البناء، وأنه لا يوجد مبرر للبناء في الأرض الزراعية التي يصلها الماء بسهولة.

الوحدات السكنية تُسلم كاملة التشطيب

وأضاف «رأفت»، أمس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، مع الإعلامية ريهام السهلي، أن مشروعات الإسكان الاجتماعي لا يتم تسليمها إلا إذا كانت جاهزة لاستقبال المواطنين، موضحًا في الوقت ذاته، أن الوحدات السكنية تسلم كاملة التشطيب، مثل العاصمة الإدارية سواء للقطاع الخاص أو الدولة متمثلة في صندوق الإسكان ووزارة الإسكان.

مشروعات الإسكان فى المدن الجديدة تعمل على حل أكثر من مشكلة

وأردف أستاذ التخطيط العمراني، أن الأهمية الإقتصادية لمشروعات الإسكان الجديدة، من توفير فرص عمل، واستهداف عمالة يومية كثيفة جدًا، كما أن مشروعات الإسكان فى المدن الجديدة تعمل على حل أكثر من مشكلة فى مصر، أهمها توفير وحدات سكنية بجودة حياة مرتفعة للمواطن المصرى، خاصة وأن المدن الجديدة مخططة، ونمط الإسكان فيها يحترم جودة الحياة، وهى من النقاط الهامة التى تركز عليها الدولة.

ليس من السهولة توفير جودة الحياة خارج المدن الجديدة

وتابع: «ليس من السهولة توفير جودة الحياة خارج المدن الجديدة، لما لها من مواصفات هامة تساعد على تحقيق ذلك، وتساعد على أزمة التعدى على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، خاصة وأن تلك الأراضى هى الملاذ الآمن للزراعة، والرئيس السيسى أكد على تسليم الوحدات السكنية للمواطنين فى المدن الجديدة جاهزة تماما وتم تشطيبها، وهى فكرة شديدة الأهمية، والعاصمة الإدارية الجديدة من شروطها تسليم الوحدات جاهزة وكاملة التشطيب، لأنه ليس من الممكن أن يتم تجهيز العاصمة الجديدة بأنظمة ذكية ثم نهدم ونعيد التشطيب من جديد».