تحرير 36 محضر غلق ومصادرة 19 شيشة ورفع 253 حالة إشغال بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، على أن تستهدف الحملات جميع الشوارع والميادين بمدن ومراكز البحيرة، وكذا رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، وحفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

وأسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن تحرير 20 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة، و7 محاضر غلق، ومصادرة 16 شيشة، ورفع 214 حالة إشغال مخالفة ما بين ثابت ومتحرك، بنطاق الشوارع والميادين بمركز ومدينة دمنهور.

وفي مركز ومدينة كوم حمادة، تم تحرير 9 محاضر عدم ارتداء كمامة ومصادرة 3 شيش، كما تم رفع 39 حالة إشغال بمركز ومدينة رشيد.

تحرير 11 محضرا لمخابز بلدية بشبراخيت

وفي إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف حملات تموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المهندس مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد وجدى الصيرفى، حملات مكبرة على المخابز بشبراخيت أسفرت عن تحرير 11 محضرًا، وكذلك 7 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن من 8 جرامات حتى 18 جراما، ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضر لأحد المخابز لعدم الإعلان عن مواعيد العمل.