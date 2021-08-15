توقعات تنسيق كليات جامعة الأزهر بنات وأماكنها علمي وأدبي 2021

تساؤلات كبيرة بين الطلاب وأولياء الأمور، بشأن توقعات تنسيق كليات جامعة الأزهر بنات وأماكنها علمي وأدبي، عقب إعلان الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 اليوم، في مؤتمر صحفي عُقد بمقر مشيخة الأزهر، حيث جاءت نسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية 100%، والقسم العلمي 61.65%، والقسم الأدبي 46.50%، لتبلغ النسبة العامة 51.25%.

تنسيق كليات جامعة الأزهر بنات أدبي وعلمي

وبشأن توقعات تنسيق كليات جامعة الأزهر بنات وأماكنها علمي وأدبي، يستطيع الطلاب وأولياء الأمور معرفة الكليات التي ستتوفر لهم من خلال مؤشرات التنسيق للعام الماضي، للتعرف على الكليات التي تتناسب مع مجموعهم الكلي في الثانوية الأزهرية لعام 2021.

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية أدبي وعلمي بنات 2021

وعن توقعات تنسيق كليات جامعة الأزهر بنات وأماكنها أدبي، حددت كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة قسم اللغة الألمانية، مجموعا يتخطى 97% للالتحاق بالكلية، وللاطلاع على تنسيق كليات بنات قسم الأدبي للعام الماضي اضغط هنا.

وفيما يخص توقعات تنسيق كليات جامعة الأزهر بنات وأماكنها علمي، حددت كلية الطب بنات بجامعة الأزهر، نسبة مئوية تتخطى 97% للالتحاق بالكلية، ولمعرفة تنسيق باقي الكليات اضغط هنا.

أسماء الأوائل في الثانوية الأزهرية 2021

وكان الأزهر الشريف نشر أسماء وصور أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2021، حيث حصل طلاب القسم العلمي على نسبة 100% من المجموع الكلي وجاءوا كالتالي:

- أحمد محمد جمال سليمان، من معهد ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

- أمير محمد فهمي عمارة، الطالب بمعهد دكتور طلعت السيد النموذجي التابع لمحافظة القاهرة.

- محمد تامر المرزوقي حسين، من معهد طلخا، بمحافظة الدقهلية.

- محمد محمد حسن علي، المسجل بمعهد الحاج محمد عبد الوهاب النموذجي التابع لمحافظة الشرقية.

- محمود السيد محمود عبدالفتاح، بمعهد أنشاص الرمل بمحافظة الشرقية.

أوائل القسم الأدبي في الثانوية الأزهرية 2021

وحصلت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود من معهد فتيات ألو خوص التابعة لمحافظة أسيوط، على المركز الأول بالقسم الأدبي بنسبة 99.5%، بينما حصل الطالب عصام محمد إبراهيم السيد، المسجل بمعهد سنيان التابع لمحافظة الغربية، على المركز الأول على مستوى الطلاب الأكفاء بنسبة 97.14%.