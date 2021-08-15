بالأسماء والصور أوائل الثانوية الأزهرية 2021.. منهم فتاة وطالب كفيف

أعلن الأزهر الشريف، عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، في مؤتمر صحفي قبل قليل، ووصل متوسط نسبة النجاح العامة إلى 51.21%، ونستعرض في التقرير التالي بالأسماء والصور أوائل الثانوية الأزهرية 2021، الذين هنأهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، هاتفيا أمس، على ما قدموه من جهد كبير وتفوق بالغ خلال مرحلة الثانوية.

بالأسماء والصور أوائل الثانوية الأزهرية 2021.. منهم طالبة بالشعبة الأدبي

وننشر أسماء وصور أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2021 حيث حصل طلاب القسم العلمي من بين الأوائل على نسبة 100% من المجموع الكلي، كالتالي:

- أحمد محمد جمال سليمان، من معهد ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

- أمير محمد فهمي عمارة، الطالب بمعهد دكتور طلعت السيد النموذجي التابع لمحافظة القاهرة.

- محمد تامر المرزوقي حسين، من معهد طلخا، بمحافظة الدقهلية.

- محمد محمد حسن علي، المسجل بمعهد الحاج محمد عبدالوهاب النموذجي التابع لمحافظة الشرقية.

- محمود السيد محمود عبدالفتاح، بمعهد أنشاص الرمل بمحافظة الشرقية.

أوائل القسم الأدبي والأكفاء في الثانوية الأزهرية 2021

وحصلت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود من معهد فتيات ألو خوص بمحافظة أسيوط، على المركز الأول بالقسم الأدبي بنسبة 99.5%، وحصل الطالب عصام محمد إبراهيم السيد، المسجل بمعهد سنيان التابع لمحافظة الغربية، على المركز الأول على مستوى الطلاب الأكفاء بنسبة 97.14%.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

وللحصول علي نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر التعليمية ومعرفة نتائج الطلاب 2021 برقم الجلوس، لابد من اتباع الخطوات التالية:

- اختيار نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.

- الضغط على عبارة «ترقبوا نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2020-2021».

- إدخال الطالب رقم جلوسه ورقمه القومي، ثم ستظهر النتيجة له حال ظهورها.

خبير يحدد نصائح للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية

وحدد الدكتور أحمد أبو طالب الخبير في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لـ«الوطن»، عددا من النصائح لطلاب الثانوية الأزهرية للحصول على النتيجة بشكل أسرع، أهمها امتلاك الطالب لسرعة إنترنت عالية.