إعلان موعد فتح باب الطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، فتح باب الطعون، بدءاً من بعد غد، الثلاثاء، الموافق 17 أغسطس الجاري، ولمدة شهر، في 198 مكتبا على مستوى الجمهورية لطلاب الثانوية الأزهرية 2021، وذلك لسداد رسوم إعادة التصحيح، مقابل 100 جنية للمادة واحدة، ويحق الطالب فقط الاطلاع على ورقته، ويحق له الطعن مرة واحدة.

طريقة تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية 2021

وأوضح «الضويني» في مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، الآن، أنه جرى استحداث سداد رسوم عبر الإنترنت، ثم تقديم الطلب بالمواد من خلال مكاتب المديريات.

ويبحث الكثير من أولياء أمور وطلاب الثانوية الأزهرية، عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس، مع ظهور النتيجة عقب اعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، لها، نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وطرح النتيجة عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 والخاصة بـ الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.

الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس

وللدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 الثانوية الأزهرية برقم الجلوس، للتمكن من الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، يجب اتباع عدة خطوات، أولها الدخول إلى رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، بعدها اختيار تبويب طالب، وبعد الوصول للصفحة الرئيسية، اختيار نتائج الامتحانات من الخيارات المقدمة، ويكون أول خيار، بعدها كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب للاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، ثم البحث للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس.

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية 2021

يذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 وصل إلى 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة، منهم 74 ألفًا و754 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، و38 ألفًا و719 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، في 609 لجان على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه قام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بإجراء اتصالات هاتفية، أمس، لتقديم التهنئة لأوائل الثانوية الأزهرية شعبتي العلمي والأدبي، هنأ فيها الطلاب الأوائل بتفوقهم، وتقدم الطيب بالشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، ومن جانبهم أكد الطلاب سعادتهم البالغة بسماع صوت شيخ الأزهر، مؤكدين أنه أفضل تكريم بالنسبة لهم.