بعد هزيمته أمام حركة طالبان وحصار كابول.. 9 معلومات عن الجيش الأفغاني

تمكنت حركة طالبان من تطويق العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، وسط مفاوضات جارية مع الحكومة المحلية لتسليم المدينة دون قتال وإجراء انتقال سلمي للسلطة، بحسب شبكة «سي إن إن»، حيث استولت الحركة خلال الفترة الماضية، على العديد من الولايات، سواء بالقتال في مواجهة الجيش الأفغاني أو سقوط بعض الولايات التي استسلمت دون قتال.

حركة طالبان تحاصر العاصمة الأفغانية كابول

من جانبها نقلت قناة «روسيا اليوم» عن وسائل إعلام، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني، قدم استقالته من منصبه عقب دخول قوات حركة طالبان إلى مشارف العاصمة كابول، وإعلان الحركة المسلحة محاصرتها لها من جميع الاتجاهات في مشهد جديد تعيشه أفغانستان هذه الفترة.

معلومات عن الجيش الأفغاني

وتستعرض «الوطن» أبرز معلومات عن الجيش الأفغاني، طبقا لإحصائيات موقع «جلوبال فاير باور» العسكري.

1- ترتيبه رقم 75 بين أقوى 140 جيشا على مستوى العالم.

2- عدد القوات يبلغ 325 ألف جندي، بينهم 175 ألفا من القوات العاملة، و150 ألفا من القوات شبه العسكرية.

3- القوات الجوية تضم 270 طائرة بينها طائرات هجومية وطائرات تدريب ومروحيات.

4- القوات البرية تشكل 1065 مدرعة، و120 مدفعا ميدانيا و25 مدفعا ذاتي الحركة.

5- تمتلك أفغانستان 46 مطارا عسكريا.

6- ميزانية الدفاع تبلغ 4 مليارات دولار.

7- الحدود المشتركة تتجاوز 5900 كيلو متر.

8- يصلح للخدمة العسكرية 8 ملايين مواطن.

9- يصل سن التجنيد سنويا لـ 782 ألف شخص.

وكانت حركة طالبان المسلحة حققت أمس السبت، تقدما استراتيجيا حيث استولت على مدينة مزار الشريف، عاصمة ولاية بلخ، وعلى مدينة شار أسياب، التي تبعد نحو 11 كيلومترًا عن العاصمة الأفغانية كابول، ومدينة أسد أباد عاصمة ولاية كونر، ومدينتي كران ومنجان في ولاية بدخشان، ومدينة غارديز في ولاية بكتيا ومدينة شيرزاد في ولاية ننكرهار الأفغانية.