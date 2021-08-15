تخفيض تنسيق القبول بإحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جرى النزول بالحد الأدنى للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة من إدارة قويسنا وإدارة بنها التعليمية 3 درجات، ليكون الحد الأدنى لإدارة قويسنا 240 درجة وإدارة بنها 252 درجة، لافته إلى أن التقديم يجرى على أساس درجات الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.

أسباب تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس العربي للتكنولوجيا

وأضافت المدرسة في بيان لها، أن خفض الأحد الأدنى يأتي نظرًا لانخفاض عدد المتقدمين عن المستهدف للعام الدراسي الجديد 2021/2022، مؤكدة أنه يجرى نشر الكشوف بأسماء الطلاب المقبولين، خلال ساعات وذلك لتسليمهم صور الأوراق فى المدرسة غدًا الإثنين الموافق 16 أغسطس الجاري إلى يوم الأربعاء من نفس الشهر.

وتابعت المدرسة، أن رسوم الـ100 جنيه التي يجرى تسديدها في البريد باسم مدارس التكنولوجيا التطبيقية ليست مصاريف المدرسة، ويجرى تطبيقها على جميع المدارس في الجمهورية، موضحة أنه يجرى توريدها إلى وزارة التربية والتعليم وليس للمدرسة دخل بها وهي من تعليمات الوزارة.

سرعة سداد رسوم التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأوضحت أنه بدون تسليم إيصال الدفع لا يمكن دخول الامتحان ولا تسترد عند عدم القبول، لافتة إلى أنه يجرى الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021/2022 بمجموعة من الإجراءات الوقائية المكثفة ضد كورونا بالتنسيق مع الإدارات التعليمية ووزارة التربية والتعليم.

و شددت على جميع الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالمدرسة عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم، و جرى تسليم صور الأوراق للمدرسة سرعة سداد رسوم التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية بالبريد بالرقم القومي للطالب وتسليم الايصال بالمدرسة مع أول يوم امتحانات بالمدرسة، موضحة أنه لن يجرى دخول الاختبارات والمقابلات إلا بعد التسديد فى البريد، وتسليم الايصال لشئون الطلاب بالمدرسة.