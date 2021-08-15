يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالأسماء، حيث أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم تخصيصه من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، والإعلان عنه عقب المؤتمر الصحفي الذي يعقد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 أغسطس الحالي، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تعرف على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالأسماء

وقال الدكتور طارق شوقي، إنّه سيتم الإعلان عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالأسماء، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وسيتم إعلان النتيجة بالمجموع الكلي للطالب وترتيبه في كل مادة دراسية، حيث جرى الانتهاء من تصحيح الامتحانات ورصد درجات الطلاب.

«التعليم»: إعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2021 بالأسماء خلال ساعات

وتابع وزير التربية والتعليم، بشأن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالأسماء، أنّ الوزارة ستعلن مجموع الطالب في جميع المقررات الدراسية، وسيتم إعلان تفاصيل مؤشرات تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد 2021 ونسب النجاح ومقارنتها بالأعوام السابقة.

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.. خبيرة تربوية تطمئن أولياء الأمور بشأن التصحيح

وفي سياق متصل، أكدت سوزان سمير، خبيرة تربوية، أنّه يجب على طلاب الثانوية العامة إدراك مزايا التصحيح الإلكتروني قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالأسماء، مؤكدة أنّه يتفادي الكثير من الأخطاء ويحقق نوعا من الموضوعية والعدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وبعثت «سوزان» رسالة طمأنة لأولياء الأمور والطلاب قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالأسماء، مفادها أنّ التصحيح الإلكتروني لا يعطي مجالا للتقدير الخاطىء بل يضمن المساواة في تقدير جميع الدرجات التي يحصل عليها الطالب بدقة، كما يوفر قدرا كبيرا من الكفاءة والسرعة للحصول على النتائج.

يذكر أنّ نتيجة الثانوية العامة 2021 ستعلن في نحو الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء بدرجات كل طالب وترتيبه على مستوى دفعته وفي كل مادة.