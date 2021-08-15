أفغانستان.. واشنطن تعلن شروطها للعمل مع «طالبان»

قال مسؤولون حكوميون في أفغانستان إن مقاتلي حركة طالبان في أفغانستان دخلوا ضواحي العاصمة كابول، لكن لم يكن هناك أي قتال إذ أكد ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة، أن مقاتلي الحركة ليس لديهم نية لدخول المدينة بالقوة أو بالحرب، لكنهم يقومون بمحادثات مع الجانب الآخر من أجل دخول سلمي إلى كابول.

ولم يذكر المصدر من هو الطرف الآخر لكنه خاطب للأفغان أن حياة الناس وشرفهم وممتلكاتهم تجرى حمايتها، قبل أن يأمر طالبان بالبقاء على أبواب كابول وتجنب الانتقام.

وقال المتحدث باسم طالبان إنهم سيحترمون حقوق المرأة ويسمحون لها بالحصول على التعليم، كما ستسمح للنساء بالعمل والذهاب إلى المدرسة وترك منازلهن بمفردهن مع ارتداء الحجاب.

وقالت الحركة، في بيان حصلت «الوطن» على نسخة منه، إنَها حظرت أي عمليات انتقام سواء ضد العسكريين أو المدنيين مشيرة الى أنَّها أصدرت عفوًا عامًا عن القوات الحكومية وطوت صفحة الماضي.

وأشار بيان حركة طالبان إلى أنَّ مسؤولية أمن كابل تقع على عاتق الطرف المقابل حتى يتم استلام المدينة سلميًا.

وفي إشارة إلى احتمالية قبول واشنطن بطالبان، وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلنكن لقناة CNN: يمكننا العمل مع أي حكومة أفغانية تحترم حقوق الجميع بما فيها النساء والاقليات ولا تمنح أراضيها ملجأ للإرهابيين.

وأعلنت إذاعة صوت أمريكا استقالة الرئيس أشرف غني ونائبه وغادرا البلاد، مضيفة أنه من المرجح أن يرأس علي أحمد جلالي، الأكاديمي المقيم في الولايات المتحدة ووزير الداخلية الأفغاني السابق، إدارة مؤقتة في العاصمة.

قال مصدر في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول لشبكة CNN إن عددًا من كبار المسؤولين الأفغان، بمن فيهم بعض مستشاري الرئيس أشرف غني، وصلوا وينتظرون رحلة للمغادرة، وليس من الواضح إلى أين يتجهون.