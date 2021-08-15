سعر رغيف الخبز في مصر.. 5 قروش ببطاقة التموين ونصف جنيه خارجها

يشهد محرك البحث العالمي جوجل، حركة بحثية حول سعر رغيف الخبز في مصر، خاصة بعد القرارات المرتقبة لمنظومة دعم الخبز في مصر، التي تدرسها وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا، بإشراف مجلس الوزراء المصري، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إعادة النظر في منظومة الخبز وتوزيعه، خلال افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» في مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

سعر رغيف الخبز في الأفران البلدية

ويبلغ سعر رغيف الخبز المصري قيمة 5 قروش فقط لرغيف الخبز، الذي تنتجه الأفران البلدية، للمواطن المقيد على بطاقة التموين، حيث تخصص الحكومة لكل مواطن مقيد ببطاقات الدعم التموينية، عدد 5 أرغفة يوميا، بواقع 150 رغيفا يجري صرفها بالبطاقة، على مدار الشهر لكل مواطن.

سعر رغيف الخبز في الأسواق الخارجية

وفي الأسواق الخارجية، يوجد أكثر من سعر لرغيف الخبز الذي تنتجه الأفران الحرة، ويبلغ سعر رغيف الخبز الذي يزن 90 جراما أيضا نحو 50 قرشا، في حين يتواجد أسعار أخرى تصل لجنيه كامل، وآخر يقل وزنا عن وزن الرغيف البلدي، ويباع بقيمة 25 قرشا، ومعروف بحجمه ووزنه القليل.

كم يبلغ سعر رغيف الخبز في مصر؟

- يباع رغيف الخبز للمواطن ببطاقة التموين بسعر 5 قروش.

- وزن رغيف الخبز البلدي المصري هو 90 جراما.

- تكلفة إنتاج رغيف الخبز البلدي المصري على الدولة 65 قرشا.

من المواطنين المستحقين للخبر البلدي المصري؟

يستحق كل مواطن مقيد على بطاقات الدعم التموينة، صرف الخبز البلدي المصري من الأفران البلدية، بواقع 5 أرغفة لكل فرد يوميا، ويقدر عدد المواطنين المقيدين على منظومة دعم الخبز عدد 71 مليون مواطن، بالرغم من أن عدد المواطنين المستحقين لمنظومة الدعم التمويني يبلغ عددهم 63 مليون مواطن مصري.

وأوضح مصدر في وزارة التموين، أن الفارق بين عدد المواطنين المستحقين للدعم التمويني وعدد المواطنين المقيدين في منظومة الخبز، يأتي بسبب عمليات التنقية التي نفذتها وزارة التموين لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين، قائلا: «من تم حذفهم من التموين لم يتم حذفهم من دعم الخبز».