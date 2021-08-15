دكتورة تغذية: الجسم يحتاج رغيفا واحدا يوميا.. ونص ساعة مشي لحرق سعراته

قالت الدكتورة منال عز الدين، الباحث في معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن السعرات الحرارية لرغيف العيش البلدي هي 230 سعرا حراريا لكل رغيف عيش والذي يزن 90 جراما.

القيمة الغذائية لرغيف العيش البلدي المصري

وأوضحت عز الدين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القيمة الغذائية لرغيف العيش البلدي عالية جدا، موضحة أنه مصدر للطاقة وغني بالألياف لاحتوائه على كمية عالية من الردة التي تتعدد أهميتها في رفع كفاءة الجهاز الهضمي وتقليل الإمساك.

وأوضحت عز الدين، أن رغيف العيش البلدي المصري غني بفيتامين B والذي يقوي الجهاز العصبي، فضلا عن أن الرغيف مصنوع من القمح والمعروف بارتفاع قيمته الغذائية لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين.

وذكرت الباحث في معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، أن السعرات الحرارية لرغيف العيش البلدي المصري والذي يزن 90 جراما حاليا تبلغ 230 سعرا حراريا.

احتياج الجسم اليومي من السعرات الحرارية للعيش البلدي المصري

وعن الكمية اللازمة لاحتياج الجسم اليومي من العيش، أوضحت الدكتورة منال عز الدين أن الجسم يحتاج يوميا من رغيف واحد إلى رغيف ونص بالنسبة للشخص العادي الذي لا يلتزم بأي نظام غذائي يومي بواقع نص رغيف في كل وجبة على مدار اليوم، في حين أن جسم الشخص المتبع نظام غذائي يحتاج إلى ربع رغيف فقط في اليوم بالتوزاي مع 4 معالق من المكرونة أو الأرز على مدار اليوم.

ونصحت عز الدين، بضرورة أن يتم الامتناع عن تناول العيش البلدي في الوجبة التي تحتوى على أرز أو مكرونة أو بطاطس، مؤكدا أن هذه العادة هي عادة خاطئة وتؤدي إلى زيادة في الوزن وقد تصيب الشخص بالسمنة، قائلة: "لابد أن يتم تناول العيش أو الأرز أو المكرونة أو البطاطس كلا على حده وبشكل فردي في الوجبة الواحدة".

الوقت الزمني اللازم لحرق السعرات الحرارية للعيش البلدي المصري

وعن الوقت الزمني المطلوب لحرق السعرات الحرارية الموجودة في رغيف العيش البلدي والتي تقدر بـ 230 سعر حراري، قالت عز الدين إن الجسم يحتاج إلى ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة كاملة لحرق سعرات رغيف العيش البلدي فضلا عن شرب كميات كبيرة من المياه، محذرة من النوم مباشرة بعد تناول أي وجبة من أجل إتاحة الفرصة للهرمونات المسئولة عن الحرق في العمل، قائلة: "هرمونات الحرق تعمل نهارا ولا تعمل ليلا".

وأكدت الدكتورة منال عز الدين، على أن رغيف العيش البلدي يتميز بإرتفاع نسبة الحديد فيه والتي تفي بثلث احتياجات الاطفال وربع احتياجات البالغين والحوامل، طبقا لتصريحات عز الدين.

ونوهت الباحث في معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، إلى أن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أعطت رغيف العيش المصري أفضل رغيف من ناحية القيمة الغذائية بسبب قدرته على الإشباع وعلو قيمة الفيتامينات والألياف فيه.