آخر أخبار تحريك سعر رغيف الخبز: «التموين» تواصل الدراسة

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن آخر أخبار تحريك سعر رغيف الخبز، سيجرى إعلانها من قبل مجلس الوزراء، بعد انتهاء وزارة التموين، من إعداد دراسة حول سعر رغيف الخبز، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة ووزير التموين، خلال افتتاح مدينة «سايلو فودز» في مدينة السادات في محافظة المنوفية، يوم 3 أغسطس الجاري.

مواصلة الدراسات حول تحريك سعر رغيف الخبز

وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، استمرار الدراسات بشأن تحريك سعر رغيف الخبز، من أجل عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الخاصة بمنظومة دعم الخبز.

وتابعت المصادر، بأنه حتى الآن، لا أحد يعلم ما إذا كان سيجري رفع سعر الرغيف، أم سيجري تقليص عدد الأرغفة المخصصة يوميا للفرد المقيد ببطاقة التموين، أم سيجري تحويل منظومة الخبز من الدعم العيني إلى النقدي مثلما يحدث في منظومة سلع التموين.

مصادر: سيناريوهات تحريك سعر رغيف الخبز لامتداولة لا أساس لها من الصحة

وذكرت المصادر، أن كل التخوفات التي يجري ترديدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا داعي لها الآن، مؤكدة أنه -في جميع الأحوال- تهتم الحكومة بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

وأوضحت المصادر، أن كل السيناريوهات المنتشرة بشأن ما سيجري في قرار تحريك سعر رغيف الخبز، لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن هذا الأمر تدرسه عدة وزارت بالتعاون مع وزارة التموين، منها وزراتا التضامن والمالية، بمعنى أن القرار ليس في يد وزارة التموين، وحدها، مضيفة: «الأمر النهائي متروك لمجلس الوزراء، وكل ما على وزارة التموين، هو تقديم دراسة ومقترحات ليس إلا».

ولكل فرد مقيد ببطاقة التموين عدد 5 أرغفة يوميا، بإجمالي 150 رغيفا شهريا، ويستفيد من منظومة الخبز في مصر، 72 مليون مواطن، وتنتج الدولة يوميا ما يقرب من 270 مليون رغيف.