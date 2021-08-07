سعر رغيف الخبز في المنظومة الجديدة.. الدراسات مستمرة

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تشكيل لجنة من الوزارة والتي تدرس حاليا سعر رغيف الخبز في المنظومة الجديدة، منوهة إلى أن اللجنة لا تزال تدرس الأمر تحت قيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

«التموين» تشكل لجنة لإعداد دراسة حول سعر رغيف الخبز في المنظومة الجديدة

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الخطوط العريضة لعمل اللجنة تتمثل في إعداد دراسة حول سعر رغيف الخبز في المنظومة الجديدة، من أجل عرضه على مجلس الوزراء لدراستها مع اللجنة المشكلة من قبل الحكومة حاليا والتي تتكون من وزارات التموين والتضامن والمالية والاتحاد العام للغرف التجارية، والتي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وعن الوقت الزمني المقرر عرض فيه نتائج الدراسة على مجلس الوزراء، أكدت المصادر أنه لم يتم تحديد عمل اللجنة بوقت زمني محدد، مشددة على أن كل ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التوصل لسعر رغيف في المنظومة الجديدة غير صحيح.

مهام عمل لجنة دراسة سعر رغيف الخبز في المنظومة الجديدة

وذكرت المصادر، أن مهام عمل لجنة دراسة سعر رغيف الخبز في المنظومة الجديدة، تشمل السعر الجديد للرغيف، ووزنه هل سيكون على الوزن الحالي له والمحدد بـ90 جراما أم سيقل أو يزيد، وتكلفة إنتاج جوال الدقيق على الدولة وتكلفة إنتاج الرغيف، وتحديد حصى كل فرد مقيد ببطاقة التموين من عدد أرغفة الخبز.

وتبلغ قيمة تكلفة إنتاج الدولة لرغيف الخبز 65 قرشا، في حين يباع للمواطن المقيد ببطاقة التموين بـ5 قروش فقط، وتتحمل الدولة هنا ما يقرب من 60 قرشا للرغيف الواحد.

ويبلغ عدد المواطنين المستحقين لمنظومة الخبز ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين، ويحق لكل مواطن من هؤلاء صرف 5 أرغفة يوميا، حيث تصرف الأسرة المكونة من 4 أفراد 20 رغيفا بقيمة جنيه واحد لا غير.