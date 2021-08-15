السياحة والآثار: مصر تمتلك 7 مواقع مسجلة في «اليونسكو » دوليا وعالميا

شاركت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، في المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج الذي افتتحته صباح اليوم الأحد، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتقديم عرض توضيحي عن نشاط الوزارة والبرامج المقدمة للمصريين بالخارج.

وفي البداية، رحبت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، بالحضور وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذا المؤتمر، وقالت إن المصريين في الخارج هم القوى الناعمة التي نرغب في التعامل معها بشكل كبير حتى تكون الذراع التنشيطية للسياحة المصرية بالخارج.

واستعرضت «شلبي»، خلال كلمتها، فيديو ترويجي لتنشيط السياحة المصرية، موضحة أن انضمام وزارتي السياحة والآثار جرى من قبل عام 1966، كما جرى استحداث وزارة للآثار في 2011، إلى أن دُمجت الوزارتين بما تضماه من هيئات تابعة، فضلا عن وجود 35 ألف موظف أغلبهم يعملون بالمجلس الأعلى للآثار.

وأضافت:«لدينا رؤية هي تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية من خلال ما تملكه من مقومات بشرية وسياحية متنوعة والمحافظة على الإرث المصري الفريد للأجيال القادمة، فاستراتيجية الوزارة كان يرعاها الرئيس بنفسه في افتتاح مشروعات كثيرة أثرية وسياحية، وكانت تلقى اهتمام الرئاسة نفسها ورئيس الوزراء».

وذكرت الدكتورة غادة شلبي أن مقومات مصر السياحية الأساسية هو الموقع الاستراتيجي الفريد وتمتعها بمناخ معتدل، ما يجعلنا نجذب سياحًا من دول كثيرة مصدرة للسياحة، مشيرة إلى أن مصر تمتلك 7 مواقع لليونسكو مسجلة دوليا وعالميا، والفترة الماضية قدمنا دعوة لمروجين وفنانين كبار إلى مصر، ولن نجد محفلًا أفضل من هذا للعمل على هذه الأنشطة.

وشرحت نائب وزير السياحة والآثار ما قامت به الوزارة في 2020 قائلة: «كنا سنحتفل بافتتاح المتحف الكبير في أكتوبر وموكب المومياوات، وبعد كورونا توقفت السياحة تماما، لكن السياحة تمرض ولا تموت، وتم غلق المجال الجوي في مارس ومع ذلك كان لدينا هدف استراتيجي أن يكمل كل السائحين الموجودين في مصر حتى يناير وفبراير وعددهم مليون، لإكمال رحلتهم إلى النهاية في أجواء آمنة، وعملنا على ذلك بشكل جيد ثم عملنا على موضوع العالقين وعودة المصريين العالقين بالخارج من خلال توفير فرصة لحجر صحي في مرسى علم».

وتابعت:«قطاع السياحة لا يقل أهمية من أن نجذب إليه الاستثمارات وتمثل ذلك في دعم الدولة لهذا القطاع من خلال صندوق، وكان يهدف لدعم العاملين لهذا القطاع لأننا لم نكن نرغب في وجود عمالة متعطلة، وكذلك استهدف الصندوق تحسين الخدمات في الفنادق والمنشآت السياحية وهذا الذي نحن فيه الآن بعودة السياحة الروسية واستقبالهم، ومنشآتنا جاهزة حاليا لاستقبال أي عدد من السائحين».

وواصلت غادة شلبي قائلة: «إن الإدارة المصرية تتميز عن غيرها من الدول السياحية، فلم نتعجل ونظرنا إلى الأماكن الأقل تضررا من الكوفيد وكانت في منتجعات جنوب سيناء والبحر الأحمر ووضعنا ضوابط مستلهمة من منظمة الصحة العالمية، واستحدثنا شعارا جديدا باللغة الفرعونية، وهو تمنياتنا لأي سائح لأن ينعم بحياة آمنة».

واستكملت: «استحدثنا شهادة تُمنح للفنادق التي قامت بمراجعة إجراءاتها والتي تضمن الصحة والسلامة للسائحين والعاملين فيها على حد سواء.. واستئناف السياحة لم يأت فجأة، ولكن بدأنا أولا بالسياحة الداخلية مع مراجعة الضوابط وتطبيقها على قطاع مصغر ثم دخلنا على الفتح التدريجي واستئناف السياحة سواء بـ50% للمنشآت الفندقية، ورفعناها لـ70% الشهر الماضي، وهذا يدل على ثقة السائحين في إجراءات الدولة المصرية، فمصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي حينما فتحت السياحة لم تغلقها مجددا».

وأشارت نائب وزير السياحة والآثار إلى أن الترويج جزء مهم جدا، فأحد المشروعات التي قمنا بها إطلاق خط ساخن لتلقي مقترحات السائحين وحتى نعرف بأي مشكلة تتعلق بعدم تطبيق الإجراءات حتى نتصرف مع المنشأة، وقد تصل الإجراءات إلى حد الإغلاق، وكذلك إلغاء رخصة المدير.

وتابعت: «فيلم (رحلة سائح) من أول المبادرات التي أطلقناها العام الماضي حتى يعرف السائحون الإجراءات التي تم اتخاذها داخل مصر، واعتمدنا على عدد من مشاهير المروجين منهم الفنان مينا مسعود ومارينا مانجول، وبدءا من عام 2021 تم توجيه الدعوة إلى عدد 63 مدونًا من مختلف دول العالم، كما قمنا بعمل جولات افتراضية وإرشادية بالفيديو في بعض المواقع والمتاحف الأثرية المصرية وسط أزمة فيروس كورونا، من خلال منصات التواصل المختلفة».

وأضافت أن الوزير قام بزيارات لعدد من دول العالم، ومختلف الصحف العالمية الكبرى تكلمت عن مصر كمقصد سياحي عالمي، كما قمنا بمبادرات لتشجيع السياحة الداخلية، فالتكامل والتناسق مع وزارة الطيران المدني مبادرات لدعم السياحة الداخلية بسعر موحد 1500 جنيه للأقصر، بهدف الوقوف بجانب الأقصر التي تضرر أهالينا بها من توقف السياحة.

واستطردت قائلة إنه في 3 أبريل جاء الحدث الكبير الذي جعل الجميع يرى مصر بصورة لم يألفها من قبل وهو حدث نقل المومياوات الملكية والذي كان حدثا جديرا بهذه الدولة العظيمة ذات التاريخ غير المسبوق، أعقبه افتتاح عدة متاحف في فترة كورونا مثل متحفي الغردقة وشرم الشيخ ومتحف كفر الشيخ ومتحف المركبات الملكية والمتحف القومي للحضارة المصرية ومتحفين في مطار القاهرة الدولي، وسيكون لدينا متحف عواصم مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

أما عن مشروعات الوزارة، فقالت إن أبرز المشروعات تمثلت في مسار العائلة المقدسة من المشروعات الهامة التي نشرف عليها فالمسار طوله 3500 كم، وهو يؤرخ لزيارة العائلة مصر في زيارة فريدة، وتم إقراره كرحلة حج مسيحي تتفرد به مصر، وتقشعر له الأبدان والمسيحيون في أمريكا اللاتينية ينتظرون افتتاح المسار بفارغ الصبر، هذا بجانب مشروع تطوير الخدمات المقدمة للزوار في المناطق السياحية.

وتابعت: «من الملفات الهامة العمل على الترويج لسياحة اليخوت، فلدينا اتجاه كبير لوضع مصر على خريطة سياحة اليخوت»، مشيرة إلى أن المتحف المصري الكبير لم يتحدد بعد موعد فتحه، ولكن جاري العمل على تجهيزه بالقطع البديعة، وهناك 5000 قطعة لتوت عنخ آمون سيتم عرضها في المتحف المصري الكبير.

وذكرت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، أن المتحف قد لا يكون أكبر متحف في العالم من حيث القطع ولكنه أكبر متحف يتم فيه عرض قطع أثرية من البلد التي يمثلها، مؤكدة أن الوزارة شاركت في مشروع التحول الرقمي، فأصبح لدينا بوابات ومواقع إلكترونية نعمل عليها وكذلك منصات حيازة إلكترونية.