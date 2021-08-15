المشرف على تنسيق الثانوية العامة يحذر الطلبة من الكيانات الوهمية

حذر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، طلاب الثانوية العامة 2021، من الكيانات الوهمية خلال الفترة المقبلة، أثناء تنسيق الجامعات2021، موضحا أن الوزارة أعلنت الفترة الماضية عن جميع الكليات والجامعات والأكاديميات المعتمدة من قبلها، ومن قبل الجامعات المختلفة، وذلك عبر مواقعها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أو عبر مواقعها على الإنترنت.

السيد عطا: يجب التأكد من صحة إجراءات أي كيان تعليمي

وأضاف المشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه يجب على الطلاب وأولياء أمورهم، التواصل مع الوزارة، للتأكد من صحة إجراءات أي كيان تعليمي، مناشدا الطلبة بضرورة عدم الانسياق خلف مروجي الشائعات والكيانات الوهمية عبر المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن لجنة الضبطية القضائية بالوزارة استطاعت الفترة الماضية غلق وتشميع أكثر من 250 كيانا وهميا، وذلك منذ عملها حتى الآن.

وأضاف المشرف على التنسيق، أن تنسيق طلاب الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات 2021، لا يتم إلا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وفقا للجدول الزمني لكل مرحلة وشعبة وشهادة، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منوها إلى أن الوزارة تناشد الطلاب بعدم اللجوء لأي كيان ليس له سند قانوني حتى لايقعوا فريسة للنصب.

وعن اختبارات القدرات 2021، أوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن إجمالي عدد الذين سجلوا لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 127 ألف طالب وطالبة، موضحا أنها مستمرة حتى 19 أغسطس الجاري، مؤكدا أنه لن يتم مدها فوق الموعد المحدد ويجب على الطلاب سرعة التسجيل فيها.