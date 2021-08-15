قصور الثقافة تطلق مشروع «كتاب القرى» بمحافظة السويس

نظم فرع ثقافة السويس بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية، إذ جرى إطلاق مشروع «كتاب القرى»، بقرية الشلوفة بمحافظة السويس، وذلك للوصول إلى تنويعات المجتمع السويسي وتوفير الإمكانيات المختلفة لأطفال القري لممارسة الأنشطة الثقافية والفنية وتحقيق أهداف التنمية، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وفي إطار تحقيق العدالة والتنمية الثقافية التي تتبناها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بالقرى المحرومة.

كتاب القرى يهدف للوصول إلى الأماكن المحرومة ثقافيا

أشار رئيس الإقليم إلى أن هدف هذا المشروع هو الوصول الثقافي للقرى المحرومة ثقافياً بغرض تعزيز المهارات القرائية وإعداد جيل مثقف واعي ومحب للقراءة ودعم المعارف، وعلي هامش المعرض أقيم برنامج ترفيهي يشمل ورشة فنية في فن الأوريجامي «فن طي الورق»، وشهد المعرض إقبال كبير من مواطني القرية الشلوفة وأهالي القري المجاورة.

يعد معرض الكتاب بقرية الشلوفة ثاني معرض قرية في مهرجان القرى المحرومة ثقافياً والمشروعات الثقافية بمحافظة السويس، فى إطار حزمة المشروعات الثقافية التي تنفذها وزارة الثقافة لصالح تنمية ثقافية حقيقية للمواطن المصرى.

وفي إطار الأنشطة، نظمت قصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس بإقليم القناة وسيناء الثقافى، إذ أقام نادى التكنولوجيا بقصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان«مبادىء الحاسب الآلي» تتناول تأثير الحاسب على حياتنا، أعقب ذلك التحدث عن أجيال الخمس للحاسب الآلي، ثم معرفة أجزاء الحاسب والوحدات ووظائفها والتطبيق عليها، ثم عن معرفه سطح المكتب ومحتوياته وعن معرفه برامج الكتابة والرسم والتصميم.

وفي الإسكندرية واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديم فعاليات «صيف إسكندرية» التي تقدمها من خلال الفرق الفنية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، إذ اختتمت فرق «ملوى ومطروح» للفنون الشعبية، بالإضافة لفرقة النيل للغناء الشعبي عروضهم الفنية المقدمة على مدار 4 أيام، وذلك ضمن برنامج صيف إسكندرية الذي يستمر على مدار أغسطس الجاري.