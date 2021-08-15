إياد نصار: أخشى وجود جهات خبيثة وراء سرقة حسابي على تويتر

أعلن الفنان إياد نصار تعرض حسابه على «تويتر» للاختراق، وتغيير اسمه إلى اسم آخر، محذرًا عبر حسابه على «إنستجرام»، من هذه الواقعة، ومطالبًا من متابعيه الإبلاغ عن الصفحة.

وكشف إياد نصار كواليس اختراق حسابه على «تويتر»، لـ«الوطن»، قائلًا: «أنا لست نشيطا بشكل كبير على تويتر ولكن لدي ما يقرب من نصف مليون متابع، وفوجئت بعدم قدرتي على الدخول إلى الحساب، وتخيلت أن المشكلة في نسياني لكلمة السر أو غيرها من المشكلات التقنية».

إياد نصار: أحاول التواصل مع تويتر لكن الإجراءات بطيئة

وأضاف: «بدأ الجميع يحذروني أن هناك من سرق حسابي، وغير الاسم لـ (الأميرة مها بنت طلال)، والذي علمته بعد ذلك أنه شخص يدعي اسمها وصفتها، ويتعامل مع المتابعين على هذا الأساس، وبسبب انشغالي في الوقت الحالي مع عروضي المسرحية في الإسكندرية لا أستطيع متابعة سير الأمر مع مباحث الإنترنت، وفي الوقت نفسه أحاول التواصل مع تويتر ولكن الإجراءات بطيئة بشكل كبير».

وعبر الفنان إياد نصار عن خوفه من إساءة استخدام الأكونت من قبل جهات «خبيثة» على حد تعبيره، خاصة مع وجود عدد كبير من المتابعين على الحساب.

ونجح الفنان إياد نصار خلال موسم الدراما الرمضانية أداء شخصية الشهيد محمد مبروك، ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار 2» للمخرج بيتر ميمي، وحظى برود أفعال إيجابية وإشادات نقدية عن الدور الذي رصد واحدة من أبرز بطولات رجال الشرطة خلال فترة فارقة في التاريخ المصري.

إياد نصار يبدأ عرض «ياما في الجراب يا حاوي» بالإسكندرية.. 17 أغسطس

ويخوض نصار تجربة مسرحية جديدة أمام الفنان يحيى الفخراني، وعدد من نجوم الفن في مسرحية «يا ما في الجراب يا حاوي»، للمخرج مجدي الهواري، والتي تفتتح عروضها في الإسكندرية يوم 17 أغسطس الجاري، على المسرح الكبير لمكتبة الإسكندرية، ومن المقرر أن تستمر لمدة 6 ليال حتى 22 أغسطس.