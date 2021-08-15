السيسي يوجه بتطوير أصول وأراضي مراكز البحوث الزراعية في محافظات الدلتا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة عملية تطوير أصول وأراضي مراكز البحوث الزراعية في محافظات الدلتا.

وقال السفير، بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بإعادة صياغة استغلال تلك الأصول والأراضي خدمياً وتنموياً على أقصى قدر ممكن، مع التركيز على الاستخدامات المتعددة، بالتعاون والتنسيق بين أجهزة الحكم المحلي والمحافظات ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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