تجار الذهب يراهنون على نتيجة الثانوية العامة في إنعاش السوق

راهن تجار الذهب على نتائج الثانوية العامة لتنشيط مبيعات الذهب التي تعاني من الركود بعدما لم تحقق مبيعاتهم في أعياد الأم والفطر والأضحى انتعاشة مقبولة، وفقاً للغرف التجارية.

ارتفاع المبيعات

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه بالرغم من أن الحلوى والمياه الغازية تتصدر اهتمامات الناس احتفالا بنتائج الثانوية إلا أن مبيعات القطاع تتزايد بالمقارنة بالأيام السابقة ولو بنسبة ضئيلة والتي لا تتعدى 5%.

وأضاف نجيب أن الارتفاع الحادث في المعدن النفيس سيقلل إلى حد كبير، مزيدا من المبيعات نتيجة تراجع القوة الشرائية واستنزاف السيولة خلال العام الجاري على الدروس الخصوصية التي تلتهم جزءا كبيرا من ميزانية الأسر، كما أن المصايف تسحب جزءا كبيرا من هذه السيولة أيضا.

وفي هذا المجال، توقع سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية بأن يكون هناك ارتفاع في سعر الذهب خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن مبيعات الذهب تشهد هدوءا بسبب أسعار الذهب الحالية.

تحرك الأسعار

ومن جهته، قال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن بالرغم من أنه ليس موسما للشراء إلا أنه من المتوقع أن يحرك ساكنا.

إنتاج مشغولات جديدة

وأشار الى أن عددا كبيرا من المحال استعدت لتلك المناسبة من خلال إنتاج عدد من المشغولات كبيرة الحجم وأوزان خفيفة لتشجيع على الشراء .

وأوضح واصف، لـ«الوطن»، أن الحالة الاقتصادية وزيادة الأعباء المعيشية ومنها امتحانات الثانوية العامة والدروس الخصوصية والمصايف وارتفاع تكلفة الحياة بصفة عامة ساهمت في عدم شراء الذهب إلا للمضطر فقط وتوجيه الفائض عن الحاجة لشراء الذهب.

تفاؤل ورواج

ولفت إلى هناك تفاؤلا بالرغم من تلك الصعوبات إلا أن الذهب سيشهد رواجا، مدعوما بنتائج الثانوية العامة لشراء هدايا النجاح.

وأضاف أن البلاد العربية تهتم أكثر بشراء الذهب في كل المناسبات من حفلات تخرج وخطوبة وزواج ونجاح.