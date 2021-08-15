استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد.. وعيار 21 بـ783 جنيهًا

واصلت أسعار الذهب، استقرارها لليوم الثاني على التوالي محليًا وعالميًا، اليوم الأحد 15 أغسطس، ليباع عيار 24 بسعر 895 جنيهًا، وسجل عيار 21 نحو 783 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 671 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بـ6 آلاف و264 جنيهًا.

سعر الأوقية

سجلت سعر الأوقية، اليوم الأحد 15 أغسطس، نحو 1.779.30 دولار.

أسعار الذهب عالميًا

كما واصلت أسعار الذهب عالميًا استقرارها في مستهل اليوم الأحد 15 أغسطس، واقتربت الأوقية من مستوى 1.779.30 دولار.

وبيع عيار 24 بسعر 57.17 دولار، وسجل عيار 21 نحو 50.02 دولار، وبلغ عيار 22 نحو 52.41 دولار، وبيع عيار 18 بـ42.88 دولار.

ويذكر أن المعدن النفيس أنهى تعاملاته يوم الجمعة الماضي بارتفاع في الأسعار عقب تراجعات متتالية خلال الأسبوع الماضي، مدعوما بتصاعد المخاوف حيال تفشي متحور دلتا الجديد، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي.

وهو ما عزز الطلب على الذهب، حيث يتزايد الطلب مع على المعدن النفيس وقت المخاوف والاضطرابات باعتباره ملاذًا آمنًا بالأسواق.

ويشار إلى أن أسعار الذهب كانت قد شهدت انخفاضات متتالية خلال الأسبوع الماضة حيث انخفضت بارتفاع الدولار وبدعم بيانات التوظيف الأمريكية الأخيرة، التي جاءت أفضل من توقعات الأسواق وهو انعكس سلبا في انخفاض أسعار الذهب نحو لـ 1685 دولار للأوقية، ولكن ذلك لم يستمر وبدأت أسعار الذهب في التعافي بدعم من عمليات جني الأرباح على الدولار الأمريكي.

أسعار المعادن

وسجلت أسعار المعادن تذبذبا نهاية الأسبوع الماضي، أبرزها الفضة التي ارتفعت بنسبة 1.08% وسجلت نحو 23.365 دولار للأوقية، بينما انخفضت عقود معدن البلاديوم بنسبة 0.16% وسجلت نحو 2621.50 دولار للأوقية.