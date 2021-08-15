كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2021، موضحا أنّ النتيجة تعلن الثلاثاء المقبل عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي يعقد بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوضح النتيجة جميع درجات الطالب التي حصل عليها وترتيبه في كل مادة وترتيبه على دفعته.

تعرف على موعد نتيجة الثانوية العامة 2021

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّ موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 سيكون بعد انتهاء المؤتمر الصحفي بـ3 ساعات، وسيتم إعلان النتيجة بالمجموع الكلي للطالب إلى جانب ترتيبه في كل مادة، وسيعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤشرات الأولية للتنسيق للقبول بالجامعات.

سوزان: على أولياء الأمور تعزيز الثقة في الطلاب قبل نتيجة الثانوية العامة 2021

وفي سياق متصل، أكدت سوزان سمير، خبيرة تربوية، أنّ أولياء الأمور عليهم تعزيز الثقة لدى أبنائهم في التصحيح الإلكتروني قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، والتي يتميز بالموضوعية في تقدير درجات الطلاب والبعد عن الذاتية، أي عدم التأثر بالحالة النفسية أو المزاجية في تقدير إجابات الطلاب.

وأضافت سوزان لـ«الوطن»، أنّ التصحيح الإلكتروني يساعد على تقدير نتيجة الثانوية العامة 2021 بطريقة صحيحة، وعدم حصول الغشاشين على درجات، نظرا لاختلاف نماذج الأسئلة وترتيبها من ورقة لأخرى، كما يساعد على التخلص من حالات التوتر والقلق التي تعقب إعلان نتيجة الثانوية العامة.

عبدالعال: نتيجة الثانوية العامة 2021 مرحلة تعليمية وليست نهائية

من جانبه، حثّ الدكتور عنتر عبدالعال، أستاذ التربية بجامعة سوهاج، أولياء الأمور على التركيز على التخصصات الجديدة في مرحلة التعليم الجامعي عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، حتى يتمكن الطلاب من الالتحاق بفرصة عمل عقب التخرج من الجامعة.

وأضاف عبدالعال لـ«الوطن»، أنّه يجب على الطلاب وأولياء الأمور تقبل نتيجة الثانوية العامة 2021 أيا كانت وعدم الإحساس باليأس، مؤكدا أنّها مجرد مرحلة تعليمية يمر بها الطالب ليست نهائية ويعقبها مراحل عديدة يمكن أن يحقق فيها نجاحات متميزة.