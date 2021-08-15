سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 15-8-2021

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد، ارتفاعاً ملوحظا بعد أن سجلت أسعار المعدن الأصفر جميعا ارتفاعا ملحوظا أمس في بداية التعاملات الصباحية، لتستكمل أسعار الذهب حالة التذبذب التي بدأتها من فترة كبيرة .

أسعار الذهب اليوم

وعليه، ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18، والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم الأحد، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة، ومتابعة أخر المستجدات.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، بين 893 و895 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، بين 781 و783 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18، اليوم، بين 669 و671 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، اليوم، بين 6248 إلى 6264 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الأحد، الموافق 15 أغسطس، حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، نحو 898.68 جنيه، و57.26 دولار أمريكي.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 786.36 جنيه، و50.10 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بأسواق المال 674.02 جنيه ، و42.94 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.