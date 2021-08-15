الأول على الثانوية الأزهري: مكالمة الإمام الأكبر كانت صادقة ومن القلب

قدم أمير محمد فهمي، الأول على الثانوية الأزهرية، الشكر للإمام الأكبر الدكتور شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب على الدعم الذي يقدمه لكل طلاب المدارس الأزهرية، لافتا إلى أن مكالمته مع شيخ الأزهر لتهنئته كان به كلام وليد اللحظة وصادق وخرج من القلب، «كان صادق العاطفة».

فهمي: «شيخ الأزهر شخصية قوية في العالم الإسلامي والعالم كله»

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن والدته سعدت كثيرا بتهنئه شيخ الأزهر لها بعدما نجح نجلها في الحصول على المركز الأول على الثانوية الأزهرية، «والدتي كانت سعيده جدا وانه اهتم بمكالمتها واللي قالته، وشيخ الأزهر ما شاء الله شخصية قوية ومؤثرة في العالم الإسلامي والعالم كله».

فهمي: «جايز يكون اللي أثر فيه اللي والدتي قدرت تعمله وتوصلني وأخواتي للنجاح والتفوق»

وأوضح أن ما أثر في نفس شيخ الأزهر هو سعي والدته الدؤوب على استكمال أبنائها لتعليمهم والتفوق الدائم وسعيهم الدائم نحو النجاح والتفوق في كل مناحي الحياة، «جايز يكون اللي أثر فيه اللي والدتي قدرت تعمله وتوصلني وأخواتي للنجاح والتفوق».

والفت إلى أنه وبعد حصوله على ذلك المركز الأول على الثانوية الأزهرية سيسعى مستقبلا إلى دخول كلية الطب الخاصة بالقوات المسلحة.

شيخ الأزهر: تأثرتُ بهذه الأمِّ الفاضلة والمربية النبيلة

وكتب شيخ الأزهر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ملخص ما دار بينه وبين أول الثانوية الأزهرية ووالدته قائلا: «تأثرتُ بهذه الأمِّ الفاضلة والمربية النبيلة، التي رغم وفاة زوجها إلا أنها كرَّست حياتها لتربية أبنائها وتعليمهم، وجعلت منهم نماذجَ متميزةً في التفوق والنَّجاح».

وتابع: «تحيَّتي وتقديري وإجلالي لهذه الأم، ولكل أمٍّ تكافح وتجعل من أبنائها مشروعَ حياة».