بالأسماء.. أوائل الثانوية الأزهرية في شمال سيناء

حصلت «الوطن» على أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بشمال سيناء، وذلك بقسميه العلمى والأدبي.

أوائل القسم العلمي

وقال إبراهيم الفحام، مسؤول العلاقات العامة بالمنطقة الأزهرية بشمال سيناء، أن الخمسة أوائل بالقسم العلمي هم محمد جمال عبد العاطي عبد الرحمن علي، من العريش، بنسبة 98.46%، وترتيبه الأول، تليه عائشة إبراهيم علي علي بدير، من حي الريسة بالعريش، بنسبة 97.08%، ثم ضحى رسمي محمود، من قرية رابعة، بنسبة 96.46%، والرابع هو يوسف ناصر عبد الفتاح الدسوقي جبر، من وسط العريش، بنسبة 96.15%، والخامس أحمد عبد الفتاح أحمد الكريمة، من العريش بنسبة 95.85%.

أوائل القسم الأدبي

أما أوائل القسم الأدبي فهم دعاء هلال محمد محمود أحمد من حي الريسة بالعريش، بنسبة 88.10%، ثم وداد هاني محمد محمود إسماعيل، من حي الريسة بالعريش، بنسبة 87.46%، والثالث محمد فتحي أحمد حسين محمد من بئر العبد، بنسبة 86.98%، والرابع أسماء منصور إبراهيم إبراهيم من قرية رابعة، بنسبة 86..83%، والخامس سلسبيل أكرم محمد سلامة حماد، من بئر العبد بنسبة 86.67%.

وقدمت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء التهاني والتبريكات للعشر الأوائل على مستوى المحافظة، وهم من أبناء معاهد العريش وبئر العبد ورابعة، فيما خلت المعاهد الأزهرية في رفح والشيخ زويد ووسط سيناء من الأوائل.