رفعت رأس البنات.. «إسراء» فتاة وحيدة بين أوائل الثانوية الأزهرية علمي

الفتاة الوحيدة بين أوائل الثانوية الأزهرية للقسم العلمي للعام الدراسي (1442 هـ ـ 2021 م)، تنتمي إلى محافظة الغربية، لتنصف الفتيات بين 10 من الذكور الواردين في قائمة الأوائل التي تحمل 11 اسمًا من مختلف المحافظات، وتنصف محافظتها أيضًا التي لم يخرج منها أوائل في الشعبة العلمية سوى «إسراء مصطفى» وفقا لـ نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.

إسراء: عرفت إني السادس مكرر من مباركات زمايلي

لم تقتل إسراء مصطفى إبراهيم، نفسها بحثًا عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، وجلست منتظرة أن تعلم بحصول أحد زملائها على نتيجته لتتأكد من ظهورها ثم تبدأ البحث عن نتيجتها الشخصية، كما قالت لـ«الوطن»، حتى سبقتها رسائل التهنئة والمباركات الهاتفية من الأصدقاء والعائلة الذين علموا قبلها بحصولها على المركز السادس مكرر بمجموع بلغ 649 درجة وبالنسبة المئوية حصلت على 99.85%.

علمت «إسراء» أنها الفتاة الوحيدة في قائمة الـ11 الأوائل من خلال «الوطن»، لتغمرها الفرحة وشعورها بالفخر بكونها سببًا في عدم خروج الفتيات من القائمة.

إسراء تنوي الالتحاق بكلية الطب

تنوي السادس مكرر على الشعبة العلمية في الثانوية الأزهرية الالتحاق بكلية الطب، فهو حلم الطفولة لدى الابنة الوسطى للأسرة.

المذاكرة في أجواء وباء فيروس كورونا المستجد لم تجعل ابنة محافظة الغربية تستعد لأن تكون من الأوائل، بينما كانت تبذل قصارى جهدها للحصول على مجموع عال يمكّنها من الوصول إلى حلمها، خاصة وسط أجواء إلغاء بعض الدروس الخصوصية بسبب الإجراءات الاحترازية واكتشافها إمكانية تحصيل ما فاتها عبر الإنترنت والبحث عما تريد.

يذكر أن الفتيات اكتسحن قائمة الأوائل في القسم الأدبي للثانوية الأزهرية دون حضور أي من الذكور، وذلك وفقًا لما أعلنه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم للإعلان عن أوائل الثانوية الأزهرية بالتزامن مع طرح النتيجة لباقي الطلبة عبر الموقع الرسمي لبوابة الأزهر.