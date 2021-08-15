بالأسماء.. أوائل الثانوية الأزهرية علمي بنسبة نجاح 61.65٪

أعلن وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضويني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر الشريف، أنَّ نسبة النجاح في القسم العلمي قد بلغت 61.65٪.

وجاء ترتيب الأوائل في القسم العلمي كالتالي:

المركز الأول: الطالب أحمد محمد جمال سليمان، منطقة الدقهلية الأزهرية، وحصل على مجموع 650 بنسبة 100٪.

المركز الأول مكرر: الطالب أمير محمد فهمي عماره سعيد، منطقة القاهرة الأزهرية، وحصل على مجموع 650 بنسبة 100٪.

المركز الأول مكرر: الطالب محمد تامر المرزوقي حسن، منطقة الدقهلية الأزهرية، وحصل على مجموع 650 بنسبة 100٪.

المركز الأول مكرر: الطالب محمد محمد حسن علي، منطقة الشرقية الأزهرية، وحصل على مجموع 650 بنسبة 100٪.

المركز الأول مكرر: الطالب محمود السيد محمود عبد لفتاح، منطقة الشرقية الأزهرية، وحصل على مجموع 650 بنسبة 100٪.

المركز السادس: الطالب إبراهيم سليم إبراهيم حمد، منطقة بني سويف الأزهرية، وحصل على مجموع 649 بنسبة 99.85٪.

المركز السادس مكرر: الطالبة إسراء مصطفى إبراهيم عصفور، منطقة الغربية الأزهرية، وحصلت على مجموع 649 بنسبة 99.85٪.

المركز السادس مكرر: الطالب عمرو أحمد محمد محمد، منطقة الشرقية الأزهرية، وحصل على مجموع 649 بنسبة 99.85٪.

المركز السادس مكرر: الطالب مصطفى السيد السيد حسن، منطقة المنوفية الأزهرية، وحصل على مجموع 649 بنسبة 99.85٪.

المركز العاشر: الطالب أحمد بلال عبدالعزيز محمد العيسوي، منطقة الدقهلية الأزهرية، وحصل على مجموع 648 بنسبة 99.69٪.

الإمام الأكبر يهنئ الأوائل هاتفيا

وكان فضيلة الإمام الأكبر، قد هنأ أبنائه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشعب المختلفة للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021، على مستوى الجمهورية ، وذلك عبر اتصالات هاتفية، أمس السبت.

وأشاد الإمام الأكبر، خلال اتصاله بالأوائل، بتفوقهم وما بذلوه من جهد، حتى ينالوا المراكز الأولى، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب أن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا في تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.

كما حرص فضيلته على تقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، في ظل الظروف التي مر بها العالم أجمع خلال هذا العام من انتشار وباء كورونا وتداعياته على المجتمعات، مؤكّدًا أنَّ تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.