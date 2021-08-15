«الثقافة»: انطلاق مهرجان القلعة الجديد.. ونلتزم بالإجراءات الاحترازية

قال محمد منير، المتحدث باسم وزارة الثقافة، إن الوزارة قررت إقامة مهرجان القلعة لهذا العام في ثوبه الجديد، بعد توقف عمل المهرجان عام كامل بسبب جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن حجز تذاكر حضور المهرجان، بدأ في تمام الساعة 4 عصرا، وبدأ دخول زائري المعرض في تمام الساعة 5 عصرا.

منير: دخول 4 آلاف وافد يوميا كحد أقصى جرى تحديده للزائرين

وأضاف «منير»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم، أن إدارة المهرجان ملتزمة تماما بكل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة، لمنع تفشي فيروس كورونا بين زائري المعرض، حتى أن إدارة المعرض، قررت دخول 4 الآف وافد يوميا كحد أقصى، تم تحديده للزائرين.

متحدث وزارة الثقافة: نلتزم بالتعقيم الدائم للزائرين والتأكيد على ارتداء الكمامات

وأوضح أن الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، تتواجد عند مدخل المعرض ببوابات تعقيم لكل الزائرين، كما أن إدارة المعرض، قررت الدفع بخدمة أوتوبيسات مجانية لنقل الزائرين من مدخل القلعة حتى مسرح المحكى، «عندنا التزام بالتعقيم الدائم، وارتداء الكمامات، وتعقيم كل المواطنين قبل دخولهم للمهرجان».

وأكد أن انطلاق المهرجان بثوبه الجديد في فعالياته الـ29 ستبدأ بشباب المبدعين، وسيكون هناك مجموعة من المبدعين الذين فازوا بجائزة «المبدع الصغير»، التي كانت ترعاها حرم رئيس الجمهورية انتصار السيسي، وسيتواجد كل الفائزين، وسيعزفون أمام الجمهور حضور الافتتاح.

وأشار إلى أنه سيجرى خلال فعاليات المهرجات، تكريم 11 شخصية من الفنانين والإداريين، الذين أثروا الدار بأعمالهم ومجهوداتهم المميزه والمثمرة، «كمان هيكون فيه عرض خاص لفرقة فؤاد ومنير مع أوركسترا القاهرة».