التذكرة بـ20 جنيها.. تعرف على تفاصيل حفلات «مهرجان القلعة»

تنطلق غدا الأحد فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء «محكى القلعة»، وذلك بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، حيث من المقرر أن تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، يرافقها الدكتور مجدي صابر، المهرجان في الثامنة مساء، على أن ستستمر الفعاليات لمدة 16 يوما بمشاركة نخبة من نجوم مصر والعالم العربي.

سعر تذاكر حفل مهرجان القلعة

وأعلنت وزارة الثقافة، تفاصيل الحفلات، حيث تباع التذاكر يوميا بمنافذ البيع عند بوابة الدخول إلى قلعة صلاح الدين الأيوبى بالقاهرة بسعر موحد 20 جنيه فقط للتذكرة الواحدة.

جدول حفلات مهرجان القلعة الدولي 2021:

15 أغسطس

ـ مراسم الافتتاح، مجموعة الأوبرا لموسيقي الحجرة، الساعة 8 مساءً.

ـ أوركسترا أوبرا القاهرة بمشاركة فؤاد ومنيب 10 مساءً.

16 أغسطس

فرقة وسط البلد الساعة 8 مساءً.

ـ مي فاروق وأحمد عفت، الساعة 10 مساءً.

7 أغسطس

ـ كايرو كافيه، الساعة 8 مساءً.

ـ أحمد جمال، الساعة 10 مساءً.

18 أغسطس

ـ ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، الساعة 8 مساءً.

ـ الشيخ ياسين التهامي، الساعة 10 مساءً.

19 أغسطس

صولويست فرقة أوبرا القاهرة والبالية، الساعة 8 مساءً

ـ علي الحجار الساعة 10 مساءً.

20 أغسطس

نادية مصطفى الساعة 8 مساءً.

ـ محمد الحلو الساعة 10 مساءً.

21 أغسطس

ـ وائل الفشني الساعة 8 مساءً.

ـ لينا شماميان الساعة 10 مساءً.

22 أغسطس

ـ هلا رشدي الساعة 8 مساءً.

ـ طارق العربي طرقان وأبناؤه «سوريا»، الساعة 10 مساءً.

23 أغسطس

ـ حازم شاهين الساعة 8 مساءً.

ـ كارمن سليمان الساعة 10 مساءً.

24 أغسطس

ـ نداء شرارة «الأردن»، 8 مساءً.

ـ هاني شاكر الساعة 10 مساءً.

25 أغسطس

نوران أبو طالب الساعة 8 مساءً.

ـ هشام عباس الساعة 10 مساءً.

26 أغسطس

سبيد أوف هارتس باند الساعة 8 مساءً.

ـ محمد محسن الساعة 10 مساءً.

27 أغسطس

محمد حسن الساعة 8 مساءً.

ـ جنات الساعة 10 مساءً.

28 أغسطس

سعيد الأرتيست الساعة 8 مساءً.

ـ نسمة محجوب الساعة 10 مساءً.

29 أغسطس

بغدادي بيج باند الساعة 8 مساءً.

ـ دينا الوديدي الساعة 10 مساءً.

30 أغسطس

نسمة عبد العزيز الساعة 8 مساءً.

ـ مدحت صالح الساعة 10 مساءً.