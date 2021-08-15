الحرب في أفغانستان.. طالبان تدخل قصر الرئاسة بكابول وأمريكا تحذر

دخل مسلحو حركة طالبان الأفغانية، قصر الرئاسة في العاصمة الأفغانية كابول، قبل قليل، وأوضحت وكالة رويترز للأنباء، أن مسلحي حركة طالبان، تمكنوا من دخول القصر الرئاسي في كابول، في الوقت الذي غادر فيه الرئيس الأفغانى البلاد، لتبدأ البلاد فصلا جديدا من الحرب فى أفغانستان.

وأضاف مسؤولان أفغانيان، أن الرئيس أشرف غني فر من البلاد مع توغل حركة طالبان في كابول، منوهين بأن غنى غادر البلاد عبر الجو، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

الرئيس الأفغاني غادر البلاد لوجهة غير معلومة

فيما أكد عبد الله عبد الله، رئيس مجلس المصالحة الوطنية الأفغانية، مغادرة غني، قائلا: «لقد غادر أفغانستان في وقت صعب، حسابه عند ربه».

كما ألقى وزير الدفاع الأفغاني، باللوم على أشرف غني فيما وصلت إليه الأوضاع فى أفغانستان، قائلا: «كبل أيدينا ثم لاذ بالفرار».

ووفقا لأسوشيتد برس، لا يعرف مكان وجود غني ولا وجهته في الوقت الحالي، فيما تواردت أنباء عنه توجهه لطاجيكستان وفقا لقناة سكاى نيوز عربية.

فيما توجه السفير الأمريكي إلى مطار حامد كرزاي الدولي، تاركا مقر السفارة الأمريكية في كابول، مع قرب وصول مسلحي طالبان العاصمة، وذلك لمغادرة البلاد، فيما أعلنت أمريكا مواصلتها حماية المطار.

ونوهت السفارة الأمريكية في كابول، بأن هناك تقارير عن تعرض المطار فى العاصمة لإطلاق نار، مطالبة المواطنين الأمريكيين، بالبقاء في أماكنهم، لافتة إلى أن الوضع الأمنى فى العاصمة، يتغير بسرعة، وفقا لقناة «سكاى نيوز عربية»

أمريكا: الأهداف من حرب أفغانستان تحققت

فى السياق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن واشنطن حذرت حركة طالبان من رد حازم وسريع حال تعرضها للأمريكيين بأفغانستان، لافتا إلى أن القوات الأفغانية لم تكن قادرة على الدفاع عن أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن الأهداف من حرب أفغانستان تحققت، مضيفا أنه ليس من مصلحة أمريكا البقاء في أفغانستان.

يشار إلى أن حركة طالبان الأفغانية، دعت مسلحيها اليوم لاقتحام العاصمة الأفغانية كابول، بعد أن نجحت فى محاصرتها، وكانت تبعد عنها 11 كيلومترا أمس.

ونجحت حركة طالبان الأفغانية خلال الأيام الماضية، في السيطرة على عدد من الولايات الأفغانية، واستولت حتى أمس، على أكثر من نصف الولايات فى أفغانستان، حتى سيطرت اليوم على العاصمة كابول، ودخلت القصر الرئاسي.