تاج الدين: السيسي سعى بكل الوسائل لحصولنا على اللقاحات قبل ظهورها

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان يسعى من قبل ظهور أي لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بكل الوسائل السياسية والعلاقات الدولية، ومن خلال توفير الأموال اللازمة، أن تكون لمصر أكبر قدر ممكن من اللقاحات متعددة المصادر، كي نستطيع توفير أكبر قدر ممكن من الشعب المصري، كما أن العلاقات الدولية، أسهمت في حصول مصر على لقاحات، من الصين وروسيا ومن منظمة اللقاحات العالمية «كوفاكس»، وأيضًا من الاتحاد الأفريقي.

هناك إقبال شديد على تلقي اللقاحات

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن هناك توجيهات حالية، بتوفير اللقاحات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في منظومة التعليم وجميع الكوادر، وهم يشكلون ملايين، وهذا الأمر بجانب وجود وسائل احترازية ووقائية أخرى، تُشكل نقطة هامة جدًا ومؤثرة، وسبق المعلمين الكوادر الطبية والمرضى ذو الأمراض المزمنة وكبار السن، والفئات الأخرى اللي أكثر عرضة للمخاطر، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن هناك إقبال شديد على تلقي اللقاحات، عكس بداية طرح اللقاحات.

الحملات الإعلامية والتعريفية والصحية وراء إبراز قيمة اللقاحات

وأردف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه كان هناك تخوف أو تردد أو إحجام عن الحصول على اللقاحات، «بس بفضل الله وبفضل الحملات الإعلامية والتعريفية والصحية لإبراز قيمة اللقاحات ودورها في التأثيرات السلبية الشديدة للمرض، والوقاية من مخاطرهم بقى فيه إقبال شديد جدا».