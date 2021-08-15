مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن أفغانستان الاثنين

أفادت قناة «سكاى نيوز عربية»، بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعًا عاجلًا صباح الاثنين، لبحث الوضع في أفغانستان.

ودخل مسلحو حركة طالبان قصر الرئاسة الأفغانية فى كابول مساء اليوم، فيما حذرت واشنطن طالبان من الاعتداء على مواطنيها.

وكان الرئيس أشرف غني نشر عبر فيس بوك، في أول تصريح له بعد هروبه من أفغانستان، قائلا: «غادرت البلاد تفاديا لوقوع حمام دم».

وأضاف غني في كلمة له وفقا لقناة «العربية»، أن معظم المواطنين الأفغان قلقون على مستقبلهم، قائلا: «طالبان كان لديها الاستعداد لمهاجمة كابول بشكل دموي»

فيما قالت وزيرة التعليم الأفغانية، نحن من سيدفع ثمن الانسحاب الأمريكي، واصفة مغادرة غني أفغانستان بالخيانة.

ونجح مسلحو حركة طالبان، في دخول القصر الرئاسي بالعاصمة الأفغانية كابول، وتمكنوا من السيطرة على العاصمة.

فيما أفادت مصادر، بسماع دوي انفجارات عدة في كابول، ورفعت طالبان علمها على مقر القصر الرئاسي في كابول.

وغادر السفير الأمريكي إلى مطار حامد كرزاي الدولي، تاركا مقر السفارة الأمريكية وذلك لمغادرة البلاد.

وقال مسؤولون عسكريون، أمريكيون أن مطار كابول مغلق أمام الرحلات التجارية، مع استمرار عمليات الإجلاء العسكرية، محذرين طالبان، برد حازم وسريع، حال تعرضها للأمريكيين فى أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان، إن السفارات والرعايا الأجانب، لن يواجهوا أي خطر، وسيكون الجميع آمنين في كابول، وسارعت دول إلى إجلاء طواقمها الدبلوماسية من أفغانستان، على رأسها أمريكا وفرنسا وألمانيا.

وحذر رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي اليوم، من تشكل جماعات إرهابية بأفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان على كابول، مشيرا إلى أن ظهور هذه الجماعات، قد يكون أسرع مما هو متوقع.

ونجحت حركة طالبان في السيطرة على عدد من الولايات في أفغانستان خلال الفترة الأخيرة، كما نجحت فى السيطرة على العاصمة كابول اليوم، تزامنا مع هروب الرئيس الأفغاني من البلاد.