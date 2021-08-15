رئيس أمناء «مصر للصحة»: 15 مليون نسمة زيادة سكانية في آخر 7 سنوات

قال الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد، رئيس مجلس امناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، إن عدد سكان مصر زاد من الفترة التي بين أواخر القرن 18 الى عام 1900، من 2.5 مليون إلى 10 ملايين تقريبا، الأمر الذي يٌثبت أنها أخذت نحو القرن إلا قليلا لتضيف العشرة ملايين الأولى تقريبا.

واضاف رئيس مجلس امناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، أنه في عام 1950 بلغ عدد السكان 20 مليونا ، أي أن إضافة الملايين العشرة الثانية تطلب 50 سنة فقط، فضلا عن أي نصف المدة السابقة ثم في 1966 بلغ عدد السكان 30 مليونا ، وهكذا تم إضافة الملايين العشرة الثالثة فى حوالى 16 سنة فقط.

وأوضح أنه في 1977 اقترب عدد السكان من 40 مليونا نسمة، وبذلك استغرقت 11 سنة فقط لتضيف الملايين العشرة الرابعة، وعلى هذا نجد أن الملايين العشرة الأولى استغرقت إضافتها أقل من القرن قليلا ، بينما استغرقت إضافة العشرة الأخيرة عقدا واحدا فقط ، أي عشر المدة تقريبا

وتابع:« اما في عام 2014 فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى وصل عدد السكان إلى 86.7 مليون نسمة، و في ٥ يوليو 2021 أعلن جهاز الإحصاء أن عدد السكان بالداخل تجاوز 101 مليوناً، اي ان عدد سكان مصر زاد في اخر 7 سنوات اكثر من 15 مليون نسمة».

السيسي يحذر من مشكلة الزيادة السكانية

وكان قد حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي في العديد من المناسبات من تفاقم مشكلة الزيادة السكانية، خاصة وأن لها تاثير سلبي على النمو والتنمية والمجتمع المصري، وقال خلال مجمع «سايلو فودز» الصناعي، إنّ الزيادة السكانية هي القضية الكبيرة التي يجب على الجميع الانتباه إليها: «هو دعم رغيف الخبز اللي كنت بقدمه من 20 أو 30 سنة هو اللي بقدمه دلوقتي؟، لأ، ليه؟، لأن عدد السكان زاد، وبالتالي فيه شريحة دخلت في الموضوع، والدعم بتاعهم زاد». وأكد أنه لا بد من الإنتباه لتحدي الزيادة السكانية التي تهدد معدلات النمو التي تحققها الدولة.