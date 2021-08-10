رامي رضوان: وفاة أمنا دلال عبد العزيز أخرج الحزن المكبوت منذ وفاة سمير غانم

قال الإعلامي رامي رضوان، إنه كان يرفض الظهور اليوم في البرنامج لأنه «مش عاوز يتكلم»، بسبب الحزن الذي خيّم عليه وعلى أسرته بعد وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز السبت الماضي، «الظروف اللي عدينا بيها على مدار الفترة الماضية كأسرة كان فيها صعوبة كبيرة جدًا وألم».

وأضاف «رضوان»، خلال تقديمه برنامج «مساء دي إم سي»، على شاشة «دي إم سي»: «مع وفاة أمنا دلال عبد العزيز كانت مشاعر الحزن التي كانت مكبوتة قبل ذلك منذ وفاة الفنان القدير سمير غانم يمكن تكون طلعت، مكنتش وقتها لبست أسود، لأنه مكانش بيحب اللون الأسود».

وتابع: «دلال عبد العزيز مكانتش بتحب اللون الأسود برضو، بس ده لبس الحزن مش اللي عندي، لأ اللي عند الناس كلها، الناس بصراحة كلها كانت سند لينا جامد، كم رسائل المواساة من كل الناس، كانت بنسبة 95% من الرسائل سواء اللي جات لينا أو شوفناها على المواقع الناس بتعبر عن مشاعر الحزن مش في فقدان نجمين مصريين، بل في فقدان حد من أسرتهم عزيز عليهم هو اللي غاب عن الدنيا».