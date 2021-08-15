محافظ القاهرة: نفق السيارات بـ«عزبة الوالدة» بحلوان تكلف 15 مليون جنيه

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، خالص الشكر والتقدير لوزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، على سرعة الاستجابة والإنجاز السريع في إنشاء نفق سيارات في عزبة الوالدة بحي حلوان تحت أسفل السكة الحديد، بالتنسيق والمشاركة مع محافظة القاهرة، والذي تم تقديمه خدمة لأهالي وأبناء الحي وتيسيرًا لهم في نقل الحركة المرورية من مناطق عرب وعزبة الوالدة إلى مناطق جامعة حلوان ووسط حلوان.

حي حلوان عانى كثيرًا بسبب الكثافة المرورية العالية

وأضاف «عبد العال»، خلال كلمه له عرضتها قناة «TeN»، أثناء افتتاح نفق السيارات، أن حي حلوان كان يعاني منذ فترة كبيرة بسبب الازدحام المروري والكثافات المرورية العالية، الآن الصورة تعكس اهتمام أجهزة الدولة بالوصول إلى أفضل خدمة تقدم للمواطنين، إذ بلغت تكلفة إنشاء نفق سيارات أسفل خط سكة حديد الصلب - التبين، بمنطقة عزبة الوالدة بحلوان، 15 مليون جنيه مشاركةً بين وزارة النقل ومحافظة القاهرة.

حي حلوان ما زال ينتظر الكثير.. ولن نتدخر جهدًا في مواجهة التحديات

وأشار محافظ القاهرة، إلى أننا ما زلنا نعلم أن حي حلوان مثل باقي الأحياء ينتظر الكثير، ونحن نجدد العهد لكم أننا دائمًا أمام حضراتكم لا ندخر جهدًا في سبيل مواجهة التحديات والعمل على حلها حتى يعيش المواطن وخاصة مواطن حي حلوان حياة كريمة لائقة، مؤكدًا أنه لا يمكن أن نغفل مساهمة المجتمع المدني في إعادة إنشاء سوق توشكى لأكثر من 500 مواطن مستفيد منه.