نائب محافظ القاهرة يكشف تفاصيل حريق مركب الزمالك

كشف اللواء إبراهيم عوض، نائب محافظ القاهرة عن تفاصيل حريق مركب الزمالك، اليوم، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية، تلقت بلاغا بنشوب حريق في مركب عمر الخيام، في شارع الموسيقار محمد عبد الوهاب، وانتقلت جميع الأجهزة، على رأسها المحافظ، ومدير الأمن، إلى موقع الحادث فورا.

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أنه جرى مباشرة أعمال الإطفاء، لكن المركب كانت يحتوي على عدد كبير من المواد البلاستيكية القابلة للاشتعال، وهو ما أدى إلى زيادة اشتعال المركب دون وقوع إصابات ووفيات.

وتابع نائب محافظ القاهرة أن الحريق انتهى وتمت عمليات الإطفاء وأمر المحافظ بتشكيل لجنة فنية ممثلة بجميع الجهات مثل الحماية المدنية والمسطحات من أجل الوقوف على ملابسات الحادث.

واستطاعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، أن تسيطر على حريق مركب في الزمالك، بعدما اشعلت به النيران، إذ دفعت بلانشات للإطفاء، بالإضافة إلى عربات الإطفاء والتبريد، التي استطاعت أن تسيطر على حريق مركب في الزمالك، وذلك بعدما ارتفعت ألسنة اللهب وغطّت سطح المركب السياحي بالكامل، كما أتت النيران على محتوياته، وأكد مصدر أمني رفيع المستوى، أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابة بين المواطنين.