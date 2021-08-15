كسر مفاجئ لخط مياه بشارع جامعة الدول.. والدفع بـ20 سيارة شفط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 600 مم، تقاطع شارع جامعة الدول العربية مع شارع السودان، أسفل محور الملك سلمان، يؤثر بانقطاع المياه عن أجزاء من شارعي جامعة الدول العربية والسودان.

وأوضحت الشركة أنه تم الدفع بـ20 سيارة شفط مياه وجارٍ سحب المياه بالكامل، للبدء في أعمال الحفر والإصلاح، وذلك بوجود معدات وفريق من مهندسين وفنيين الشركة بالموقع.

شركة المياه: سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتضررة من الكسر

وأعربت الشركة عن أسفها نظرا لهذا العطل الخارج عن إرادتها، وتبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وتوفر الشركة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة في حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.