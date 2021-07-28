انقطاع المياه عن 13 منطقة بالجيزة لمدة 10 ساعات يوم الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق (منطقة المسابك -عزبة المفتي- مدينة السادات-أرض الحداد-من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل-العروبة ومتفرعاتها-امتداد المعهد الديني-امتداد سيدي عبدالعزيز-ما بين العروبة والدائري «نزلة القومية »- منطقة مسجد الخولي-منطقة داير الناحية- منطقة متولي الشعراوي- شارع القومية العربية) لمدة 10 سـاعات، وذلك اعـتبارا من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 30/ 7/ 2021 حتى الساعة 8 من صباح يوم السبت الموافق 31 / 7 /2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال تحويل خط الصرف الصحي قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق «القومية»، ضمن المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.