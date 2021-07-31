انقطاع المياه عن درنكة بأسيوط 4 ساعات لتجديد خط محطة الرفع

أعلنت شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد، مساء اليوم السبت، قطع المياه لمدة 4 ساعات عن قرية «درنكة»، التابعة لمركز أسيوط، وذلك لإحلال وتجديد خط طرد محطة رفع صرف صحي درنكة، بقطر 500 ملليمتر.

وأوضحت الشركة أنه سيتم قطع المياه عن قرية «درنكة» بالكامل ولمدة 4 ساعات، بدءاً من الساعة 12 بعد منتصف الليل، مساء اليوم السبت الموافق 31 يوليو 2021، حتى الساعة الرابعة فجر غد الأحد، الموافق أول أغسطس 2021، ولذا ترجو الشركة من العملاء تدبير كافة احتياجاتهم من المياه اللازمة لقضاء حوائجهم خلال فترة الانقطاع .

وأشارت الشركة إلى أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أى محمول 01280733990،أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/ووالموبيل أبليكيشن ، وبرامج الــCMS لاستقبال الشكاوى الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقى اى شكوى أو اى احتياج لسيارات مياه .كما تطمئن الشركة عملائها الكرام انه سوف يتم ارسال سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياج طوال فترة الانقطاع .