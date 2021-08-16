وزير الرياضة: إعداد بطل أولمبي في سنة و8 أشهر أمر في غاية الصعوبة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن ملف الإعداد الأولمبي، بدأت في يناير 2019، وكان من المقرر عقد المسابقة الأولمبية في طوكيو أغسطس 2020 لولا جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، التي أجلت الأمر، موضحًا أننا كان أمامنا سنة و8 أشور فقط، من أجل إعداد الأبطال الأولمبيين، وهو أمر صعب للغاية.

الألعاب الرياضية خاصة الفردية كانت متوقفة قبل عام 2019 بعامين

وأضاف «صبحي»، خلال حواره في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الألعاب الرياضية خاصة الفردية كانت متوقفة قبل عام 2019 بعامين، بسبب المنظومة الرياضية، « كان زلام يبقى فيه تتبع ونظام ماشي على طول للاهتمام بالأبطال ولادنا دول».

درس ملف البطولة الأولمبية في شهر يوليو 2018

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أنه درس ملف البطولة الأولمبية في شهر يوليو 2018، وبدأ ملف الإعداد في يناير 2019، مؤكدًا أن اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية كانت عليها مسؤولية مباشرة على الإعداد، والوزارة والدولة المصرية عليها مسؤولية مباشرة في توفير المناخ والتمويل، وهذا الأمر كان مهم للغاية.

الدولة لعبت دور المساند والموفر والمدقق والمتابع والمحاسب

وتابع: «خاطبنا اللجنة الأولمبية، دخلنا في كل التفاصيل، التفاصيل لازم تكون موجودة، قمنا بدور المساند والموفر،ودور المدقق والمتابع والمحاسب لأننا لازم كلنا ننجح المركب، قدرنا مع لجنة التخطيط في اللجنة الأولمبية التي قامت بدور كبير جدا، إننا نخرج بـ32 بطل، ممكن يؤهل في رحلة التأهيل الصعبة.