عاجل.. وزير الرياضة يهنئ فريال عبد العزيز بذهبية الأولمبياد

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فريال أشرف عبد العزيز لاعبة المنتخب الوطني للكارتيه، بعد فوزها في المباراة النهائية في منافسات الكاراتيه وزن أكثر من 61 كجم، والحصول على الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأوليمبية المقامة بطوكيو باليابان.

قدم الوزير التهنئة للبعثة المصرية على الميدالية التاريخية في رياضة الكاراتيه والظهور المميز للاعبي المنتخب للكاراتية طوال مشوارهم بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، وقدرتهم على تحقيق ميدالية برونزية عن طريق جيانا فاروق، والذهبية عن طريق فريال عبد العزيز بخلاف ظهور باقي اللاعبين بمستوى مشرف في المنافسات.

وفازت اللاعبة المصرية فريال أشرف عبد العزيز على منافساتها أرينا زاريتيتش من أذربيجان بنتيجة 2-0، في المباراة النهائية لتصبح أول سيدة مصرية تحقق ميدالية ذهبية في تاريخ الأوليمبياد.

ويرتفع حصاد البعثة المصرية من الميداليات إلى 6 ميداليات بواقع 4 ميداليات برونزية من خلال "هداية ملاك وسيف عيسي في التايكوندو، ومحمد كيشو في المصارعة، وجيانا فاروق في الكاراتيه"، وميدالية فضية للاعب أحمد الجندي في الخماسي الحديث، وذهبية في الكاراتيه للاعبة فريال أشرف عبد العزيز.