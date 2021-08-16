التفاصيل الكاملة لأغنية رامي جمال الجديدة «كنا ممكن نتفق»

يستعد النجم رامي جمال لطرح أغنيته الجديدة «كنا ممكن نتفق» خلال الأيام المقبلة ليحتفل بها مع جمهوره قبل نهاية فصل الصيف لعام 2021.

رامي جمال: أغنية «كنا ممكن نتفق» من ألبوم الجديد

أوضح رامي جمال لـ «الوطن»، أن الأغنية الجديدة ستكون إحدى أغنيات ألبومه الجديد «ولسه»، الذى بدأ فى طرح أغنياته بداية العام الجاري، ومازل يستكمل طرحه مع شركة «نجوم ريكوردز»، التى قدم معها ألبوماته الثلاثة الأخيرة.

وأشار «جمال»، إلى أن الأغنية الجديدة من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع أمين نبيل، وألحان محمد حمزة، وستكون مفاجأة فى فكرتها.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول

رامى جمال طرح مؤخرا اغنية بعنوان «قلة الإحساس» من ألحانه وكلمات جمال الخولى وتوزيع وميكس وسام عبدالمنعم، وتخطت حاجز 5 ملايين مشاهدة وكانت تقول كلماتها

(مليت تقول مليت

ولا الكلام مالًك

هتقول لمين حبيت

ياقلبي ويقولك

وجعوك كتير وسكت

من كتر ما اتكلمت

من كتر ما أتألمت

فاض بالالم منك

حلفو بيك ياقلبي.. كدب الكدابين

عملو منك فرحهم وسابوك حزين

عاشو جواك كم سنة عيشه الملوك

ورموك ضحية زي باقي المجروحين

ساعات كتير نبعد عشان.. زهقنا خلاص

وساعات عشان نعرف غلاوتنا.. عند الناس

بنخاف نموت م الخوف من كتر إحساسنا

وساعات كتير بنموت من قلة الإحساس

ساعات كتير نبعد عشان.. زهقنا خلاص

وساعات عشان نعرف غلاوتنا.. عند الناس

بنخاف نموت م الخوف من كتر إحساسنا

وساعات كتير بنموت من قلة الإحساس)

جدير بالذكر أن آخر ألبومات رامي جمال، كان قد طرح عام 2020، بعنوان «أنا لوحدي»، وتضمن عددا كبيرا من الأغنيات.