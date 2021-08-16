تجار: نعتمد على موسم نتائج الثانوية لزيادة مبيعات الملابس الجاهزة

قالت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، أنه رغم أن نتائج الثانوية العامة ليست من المواسم التى يعول عليها القطاع لتنشيط المبيعات، إلا أنها تحقق انتعاشة تتجاوز الـ10%.

عروض سعرية

وتستعد الكثير من محلات الملابس الجاهزة، لعمل عروض سعرية على جميع الملابس الصيفية وخاصة الشبابية، لتنشيط المبيعات وجذب عدد كبير من الزبائن، قبيل العودة للمدارس، وفقا لخالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، لافتا إلى أن هناك توقعات بمزيد من الإقبال عليها خلال تلك الأيام من جانب الشباب للاستفادة من العروض السعرية التى تتصل لـ 70%، مؤكدا أنه سترتفع نسبة مبيعات ملابس الشباب خلال تلك الفترة استعدادا لدخول المدارس وكذلك موسم المصايف.

حجم السوق من الملابس الجاهزة

وقال «سليمان» فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن حجم السوق المصري من الملابس الجاهزة يتراوح بين 200-250 مليار جنيه سنويا، تنتج مصر ما نسبته 80% من حجم السوق.

وأشار إلى أنه لدى قطاع الملابس الجاهزة حاليا بعض التفاؤل بعد نتائج الثانوية العامة فى انتعاشة مرتقبة للقطاع، لافتا إلى أن تداخل المواسم ومعاناة القطاع خلال الفترة الماضية بسبب الدروس والامتحانات تتسببت في التأثير سلبيا على مبيعات وإنتاج الملابس الجاهزة في ظل انخفاض القوى الشرائية التى كانت جميعها تتجه للدروس الخصوصية، الأمر الذي أسفر عن تراجع المبيعات.

تفاؤل بانتعاش السوق

من جهته، قال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس الجاهزة السابق بغرفة القاهرة، إن هناك تفائلا بأن نتيجة الثانوية العامة ستنعش مبيعات القطاع، ولكن بشكل محدود متزامنة مع الأوكازيون، والحصول على السيولة اللازمة، وهو الأمر الذى سيؤثر بدوره على دوران رأس المال لأصحاب المصانع ويحقق مبيعات لمزيد من الإنتاج استعدادا للموسم الشتوى.

أسعار الملابس

يذكر أن البنطلون الحريمى يباع فى الأوكازيون بـ 200 جنيه، والبلوزة الحريمى من 150 حتى 250 جنيها، والبطلون الرجالى يبدأ من 300 جنيه، والتى شيرت يبدأ من 47 حتى 350 جنيها، والبنطلون الأطفال يبدأ من 100 جنيه.