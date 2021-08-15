نتيجة الثانوية العامة 2021.. التعليم تدرس تطبيق التظلم الإلكتروني على مجموع المادة فقط

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن تظلمات الثانوية العامة، سيجري إتاحتها أمام الطلاب، فور وصول نتيجة الثانوية العامة 2021 إلى المدارس، بحيث يتمكن الطالب من معرفة درجاته ومستواه في كل مادة، وبعدها يبدأ التظلم على النتيجة، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس هذا العام أن تكون نتيجة التظلمات على نتيجة الثانوية العامة، إلكترونيًا، باعتبار أن التصحيح كان إلكترونيًا، ونسبة الأخطاء تكاد تكون منعدمة، ولا مجال لعرض ورق الأسئلة والإجابات على الطالب، كما كان يحدث كل عام.

تخصيص منصة إلكترونية لتقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2021

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرغب في تطبيق نظام جديد خاص بالتظلمات، بحيث تكون هناك منصة إلكترونية خاصة بالتظلمات، يتقدم عليها الطالب بالتظلم من نتيجة الثانوية العامة من خلال رقم جلوسه، واسم المادة التي يرغب في التظلم فيها، وعرض أسباب تظلمه.

ولفت المصدر إلى أن المقترح ما زال قيد الدراسة، بحيث يجري إرسال التظلم إلى المتخصصين لدراسته، والرد على الطالب من خلال المنصة الرقمية ذاتها، خاصة أن التصحيح برمته، كان في المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، بمعنى أنه لا توجد أوراق إجابة، ولا تصحيح في الكنترولات.

نتيجة الثانوية العامة 2021.. التظلمات بدون إطلاع الطالب على أوراقه

وتابع المصدر أنه من الصعب عرض أوراق الأسئلة والإجابات على الطلاب بطريقة ورقية، ومن المرجح أن يكون التظلم إلكترونيًا، بدون إطلاع الطالب على أوراقه، فقط يتظلم من النتيجة في كل مادة، أن أوراق الإجابة لن تفيد الطالب الاطلاع عليها، لأنه لأول مرة يجري تطبيق البابل شيت وبنظام الأسئلة الجديد «اختيار من متعدد»، ويتم التصحيح إلكترونيًا من خلال الماسح الضوئي، ولا يوجد أي تدخل بشري بنظام التصحيح، خاصة أن التظلمات عبارة عن رصد درجات فقط.