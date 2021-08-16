السادسة على الثانوية الأزهرية: «كنت بذاكر 24 ساعة.. فترة عصيبة»

قالت الطالبة مروة سعيد، السادسة في الثانوية الأزهرية 2021، إنها وعندما كانت تذاكر في بداية العام الدراسي كانت تحافظ على عدم إجهاد نفسها بسبب المذاكرة بشكل كبير، حتى لا تفتر عزيمتها مع نهاية العام الدراسي، «الحمد لله بعد المجهود الجبار من بابا وماما ومدرسيني، كنت أتوقع في فترة امتحاناتي أني هجيب درجات كويسة، وكنت بذاكر 24 ساعة فترة الامتحانات، وكانت فترة عصيبة».

سعيد: «جبت لوحة وكتبت عليها التواريخ بالترتيب.. والجغرافيا علشان أقدر أحفظ القارات بسهولة»

وأضافت «سعيد»، خلال مداخلة لها بالفيديو بلقاء خاص من داخل منزل أوائل الثانوية الأزهرية ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه ذكي، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن مادة التاريخ بها 8 فصول وبها الكثير من التواريخ الصعبة، حتى ابتكرت جدول قامت بالتدوين عليه كل التواريخ المهمة بالترتيب حتى يتسنى لها حفظها، «بدأت أعمل كده من أول السنة، وجبت لوحة وكتبت عليها التواريخ بالترتيب، والجغرافيا كمان علشان أقدر أحفظ القارات والدول بسهولة، وكذلك الغزوات والمعارك».

مروة: «بحب اللغة الإنجليزية جدا.. نفسي أدخل لغات وترجمة إنجليزي»

وتابعت: «من ضمن مواهبي إلقاء الشعر، وخدت فيها شهادة من رئيس مجلس المدينة، واشتركت في مسرح المعهد، وكنت بمثل ومن ضمن مشاركتي أني بحب الكتابة، وبحب اللغة الإنجليزية جدا، ونفسي أدخل لغات وترجمة إنجليزي، وحبي للغة هو اللي خلاني أحقق النجاح ده».

والدة الطالبة: «الدكتورة شيماء أختها أكبر منها وكانت بتذاكر لها»

من جانبها، أوضحت والدة الطالبة مروة سعيد، أن ابنتها هي الصغرى بين 3 أشقاء، أكبرهم «شيماء» وقد تخرجت من صيدلة أزهري وهي من كانت تتولى رعاية الأخت الصغرى وتتابع معها دراستها، «بينها وبين أختها الكبرى 10 سنوات، وعندي كريمة خريجة أصول دين، وشيماء أكبر منها كانت بتذاكر لها».

وواصلت قائلة: «هي اللي كانت قايمة بشؤون مروة أكتر مني، وخلت أختها مواظبة على الصلاة، وكنا بنصحي مروة تصلي الفجر وتنام شوية وتصحى تشوف وراها إيه، وبالنسبة ليا مكنتش بخليها تعمل حاجة في البيت خالص، وربنا عوض أخرى صبرى خير، وسجدت شكر لله».

سعيد: «بعد صلاة الظهر لقيت مدرس بنتي بيقولي إنها السادسة على الجمهورية»

وأكد والد الطالبة مروة أنه سعد كثيرا فور علمه بخبر تفوق ابنته وحصولها على المركز السادس على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية، مستطردا: «النت عندنا كان قاطع، ولما خرجت من صلاة الظهر لقيت مدرس بنتي قابلني وقالي أنها السادسة على مستوى الجمهورية، وجريت على البيت علشان أفرحهم».

سعيد: «كل أبنائي من خريجي الأزهر الشريف»

واختتم: «كنت حاسس أنها هتطلع من الأوائل بمجهودها لأنها طول السنة بتجتهد مع مدرسيها، وكنت حاسس أن ربنا هيكرمني فيها زي ما كرمني في كريمة ومحمد وشيماء، وكل أبنائي من خريجي الأزهر الشريف».