أسماء اوائل الثانوية الازهرية 2021 في منطقة الأقصر الأزهرية أدبي وعلمي

اعتمد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، مساء اليوم الأحد، أسماء الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الأقصر الأزهرية.

أوائل الثانوية الأزهرية علمي في محافظة الأقصر

وجاءت أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بالأقصر في القسم العلمي كالتالي:

- إيمان أحمد محمد إسماعيل، معهد فتيات الدير المركز الأول بمجموع 626 نسبة مئوية 96.31%.

- ميادة محمد إبراهيم محمد معهد فتيات الحرمين الخاص في المركز الأول مكرر بمجموع 626 بنسبة مئوية 96.31%.

- إيمان جمال يونس أحمد معهد فتيات الحرمين الخاص المركز الثالث بمجموع 622 درجة نسبة مئوية 95.69%.

- أروى أحمد عبدالكريم معهد فتيات الدير المركز الرابع بمجموع 612 نسبة مئوية 94.15%.

- ميرفت أحمد عبد الدايم أحمد معهد فتيات العنانية الرابع مكرر بمجموع 612 درجة نسبة مئوية 94.15 %.

أوائل الثانوية الأزهرية علمي في محافظة الأقصر

وجاءت أسماء أوائل الثانوية الأزهرية في القسم الأدبي كالتالي:

- رؤى مصطفى عبدالكريم أحمد معهد فتيات البياضية، المركز الأول بمجموع 581 درجة نسبة مئوية 92.22%.

- النفيسة أحمد محمد رمضان معهد فتيات زرنيخ المركز الثاني بمجموع 580 درجة نسبة مئوية 92.06%.

- سكينة على سيد أحمد حسانين معهد فتيات الدير المركز الثالث بمجموع 570 درجة نسبة مئوية 90.48%.

- حسين محمد علي حسن معهد فتيات أرمنت الوابورات المركز الرابع بمجموع 567 درجة نسبة مئوية 90%.

- زهرة عبدالرؤوف ناجي صبره معهد فتيات البعيرات الرابع مكرر بمجموع 567 نسبة مئوية 90%

وحصل الطالب عبدالرحمن عبدالرؤوف متولي مكي على المركز الأول «كفيف» معهد طفنيس

كما هنأ رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، الطلاب الأوائل بالثانوية الأزهرية، وتمنَّى لهم التوفيق والمستقبل الواعد، كما حثَّ "رئيس منطقة الأقصر الازهرية، جميع الطلاب بالمنطقة على بذل المزيد من الجد والاجتهاد والسير على درب هؤلاء الطلاب المتفوقين، مُشيرًا، إلى إتاحة النتيجة لجميع الطلاب عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من ظهر اليوم الأحد.