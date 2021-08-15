موعد بدء تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.. تعرف على الخطوات

أعلنت مشيخة الأزهر الشريف، موعد بدء تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، عقب إعلان النتيجة بشكل رسمي اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي، بمقر المشيخة، حضره الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نيابة عن الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

موعد تظلمات الثانوية الأزهرية 2021

وأشار وكيل الأزهر الشريف، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن موعد بدء تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، تقرر أن يكون الثلاثاء المقبل الموافق 17 أغسطس الجاري، ولمدة شهر، وذلك الكترونيا وعبر 198 مكتبا بجميع الإدارات التعليمية بالأزهر الشريف على مستوى الجمهورية.

وتصدر البحث على شبكة الأنترنت عن موعد بدء تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، عقب إعلان نتيجة العام الدراسي 2020 – 2021، حيث بلغت نسب النجاح العامة 51.25%، فيما بلغت بالنسبة لطلاب القسم العلمي 61.65%، ولطلاب القسم الأدبي بلغت 46.50%، بينما بلغت 100% لطلاب شعبة العلوم الإسلامية.

طريقة التظلم من نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

وموعد بدء تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، الثلاثاء القادم، وهو الموعد الذي اعلنته مشيخة الأزهر الشريف، خاصة بطلاب القسمين الأدبي والعلمي، حيث يشترط في التقدم للتظلمات من النتيجة أن يقوم الطالب أو الطالبة بدفع رسوم تبلغ 100 جنيه عن كل مادة يتم التظلم في نتيجتها، ويتم تسجيل البيانات الكترونيا مع ارفاق قسيمة تسديد الرسوم، وتقوم كل إدارة تعليمية بتحديد موعد للمتظلمين بالإطلاع على أوراق إجاباتهم في المواد المتظلمين منها، ويقوم الطلاب المتظلمين بكتابة ملاحظاتهم في مرفق خارج ورقة الإجابة قبل أن تحال إلى الإدارة التعليمية للنظر فيها والرد على طلب التظلم خلال 15 يوما من موعد الإطلاع على المادة المتظلم فيها، وفي حالة احتساب درجات إضافية للطالب يتم تعديل نتيجته ورد رسوم التظلم.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية الأزهرية من دفعة 2020 -2021، 106 آلاف و17 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد طلاب القسم العلمي 37 ألفا و294 طالبا وطالبة، وبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 68 ألفا و723 طالبا وطالبة.